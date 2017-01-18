Новогоднее оформление демонтируют в Москве за сутки

В Москве в среду начался демонтаж новогоднего оформления, который завершат к четвергу. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До 19 января будут демонтированы новогодние элементы оформления города, в том числе объемные декоративные конструкции, световые фонтаны и другие объекты праздничного убранства», — цитирует телеканал «360» Бирюкова.

Бирюков уточнил, что иллюминация и основные украшения останутся на улицах Москвы до второй половины февраля.

Напомним, главным мотивом украшений улиц Москвы к Новому году стали элементы итальянского орнамента, из которых состоял логотип 2017 года.



Столицу на Новый год украшали также необычные светящиеся объекты: 100-метровый светящийся тоннель, «летающая елка», огромный валенок с подсветкой, фонари-фужеры.

На 40 цифровых билбордах и на медиафасадах Центрального телеграфа транслировались поздравления с праздниками.

