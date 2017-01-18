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Путин запустил в эксплуатацию два нефтепровода и газопровод

Газовая труба нужна для проекта «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста запустил в промышленную эксплуатацию нефтепроводы «Транснефти» Заполярье–Пурпе и Куюмба–Тайшет, а также газопровод «Газпрома» Бованенково–Ухта-2.

Новые нефтепроводы позволят включать прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края с ресурсным потенциалом в 2 млрд т нефти.

Начиная с 2017 года региональные бюджеты будут получать ежегодно до 4,5 млрд рублей налоговых отчислений от обоих проектов.

Магистральный нефтепровод Заполярье–Пурпе, возможная пропускная способность которого составляет до 45 млн т нефти в год, предназначен для приема в систему сырья месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края.

Магистральный нефтепровод Куюмба-Тайшет мощностью до 15 млн т в год будет подключен к трубопроводной системе ВСТО (Восточная Сибир-Тихий океан) и обеспечит сбор нефти с Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений.

Газопровод Бованенково-Ухта-2 необходим для реализации экспортного газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год, который обеспечит европейских потребителей российским газом минуя транзитные страны.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, разрабатываемые «Газпромом», является крупнейшим на полуострове Ямал.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Путин запустил в эксплуатацию два нефтепровода и газопровод

Газовая труба нужна для проекта «Северный поток-2»

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