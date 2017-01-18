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В суде подтвердили освобождение бывшего офицера Аракчеева по УДО

Экс-лейтенант внутренних войск РФ был осужден на 15 лет колонии за убийство трех жителей Чечни

Экс-офицер внутренних войск РФ Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийство трех жителей Чечни, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Ранее СМИ сообщили об условно-досрочном освобождении Аракчеева, однако официального подтверждения этой информации не было.

Как сообщает Lenta.ru, в августе прошлого года Аракчеев был реабилитирован Северо-Кавказским окружным военным судом по двум статьям (162 УК РФ «Разбой» и 286 «Превышение служебных полномочий») из трех ранее инкриминированных. Наиболее тяжкое из вменявшихся обвинений (ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц») было оставлено в силе.

Аракчеев вместе со старшим лейтенантом Евгением Худяковым проходил по делу об убийстве трех жителей чеченского села Лаха-Варанды в январе 2003 года.

В декабре 2007 года Аракчеев и Худяков были приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно. Худяков на оглашение приговора не явился, и с января 2008 года находится в федеральном розыске. До этого момента коллегия присяжных Северо-Кавказского окружного военного суда дважды (в 2004 и 2005 годах) выносила офицерам оправдательные вердикты. Третий обвинительный приговор был вынесен без участия присяжных.

Суд лишил обвиняемых офицерских званий, а Аракчеева — медали Суворова.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В суде подтвердили освобождение бывшего офицера Аракчеева по УДО

Экс-лейтенант внутренних войск РФ был осужден на 15 лет колонии за убийство трех жителей Чечни

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