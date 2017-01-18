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Особняк Стахеевых в Нижнекамске станет музеем

Памятник архитектуры нуждается в реконструкции

Каменный особняк Стахеевых в Нижнекамске может стать музеем районного масштаба. Здание является памятником архитектуры, но сейчас никак не используется.

Династия Стахеевых владела множеством торговых домов по всей территории России и даже в Европе. В 1882 году Стахеевы приехали в поселок Святой Ключ (Красный Ключ с 1921 года) и создали там большую усадьбу.

Большинство построек не сохранились, кроме каменного особняка, который признан объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время здание находится в запустении, комнаты и фасады нуждаются в реконструкции.

Как отмечает ИА «Татар-информ», уже в этом году власти планируют открыть усадьбу и декоративно подсветить особняк. В будущем там будет создан музей. Также планируется снести 15 гаражей, которые расположены рядом с памятником архитектуры. Собственникам предложат компенсацию, переговоры уже начались.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Особняк Стахеевых в Нижнекамске станет музеем

Памятник архитектуры нуждается в реконструкции

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