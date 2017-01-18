ФАС возбудила дело против главы Самарской области

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, министерства энергетики и ЖКХ региона, а также сотрудников «Газпрома» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в ведомстве в среду.

В ФАС обратилась Средневолжская газовая компания (СВГК) по поводу действий компаний, входящих в группу лиц «Газпрома», а также исполнительной власти региона. Было установлено, что «с 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз», пояснили ТАСС в ведомстве.

Отмечается также, что Меркушин в 2011 году совместно с дочерним предприятием «Газпрома» утвердил изменение схемы газоснабжения и газификации в регионе. В ведомстве отметили, что разработка и принятие данного документы должна охватывать и независимые организации, а не только принадлежащие «Газпрому».

ФАС также установила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до сведения министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, однако корректировку утвердили без согласования с СВГК и без учета ее замечаний. В ведомстве убеждены, что такие действия представителей власти региона и компании «Газпром» могут привести к уходу с рынка Средневолжской газовой компании, сообщает «Утро.Ру».

Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля.