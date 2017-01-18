Новый генконсул Китая во Владивостоке приступил к работе

Впервые назначенный генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь приступил к работе в Приморье. На этот пост его назначили 19 декабря 2016 года 2016 года, а генеральное консульство КНР открылось во Владивостоке в сентябре прошлого года.

По этому случаю исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Лобода провел встречу с Янь Вэньбинем, который впервые прибыл с официальным визит визитом в городскую администрацию. Лобода поздравил генконсула с началом работы в новом статусе и подчеркнул, что у столицы Приморья сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения, которые сегодня приобретают более динамичный и перспективный характер.

Чиновник отметил, что одним из главных событий текущего года должно стать подписание договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином. В свою очередь, Янь Вэньбинь обозначил приоритеты программы развития сотрудничества с Владивостоком и Приморском краем. Основной упор делается на развитие экономики, науки, образования, туризма, а также на разработку транспорта и установку гуманитарных контактов, отмечает РИА PrimaMedia.

В ходе встречи участники обсудили дополнительные возможности и перспективы дальнейшего развития совместного сотрудничества, которое подразумевает в ближайшее время открытие генерального консульства во Владивостоке.