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МИД РФ: Россия готова сотрудничать с новым президентом Австрии

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Себастьяном Курцем

Фото: Getty Images/Alexander Koerner

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с новым президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Об этом глава российского МИД сообщил в ходе встречи со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

«Наши отношения отличаются взаимным уважением, имеют дружеский, конструктивный характер. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения сохраняли преемственность, готовы развивать отношения с президентом Александером Ван дер Белленом», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что Лавров обсудит с Курцем взаимодействие на площадке ОБСЕ.

Известия // среда, 18 января 2017 года

МИД РФ: Россия готова сотрудничать с новым президентом Австрии

МИД РФ: Россия готова сотрудничать с новым президентом АвстрииОб этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с Себастьяном Курцем

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