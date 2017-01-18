МИД РФ: Россия готова сотрудничать с новым президентом Австрии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с новым президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Об этом глава российского МИД сообщил в ходе встречи со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

«Наши отношения отличаются взаимным уважением, имеют дружеский, конструктивный характер. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения сохраняли преемственность, готовы развивать отношения с президентом Александером Ван дер Белленом», — цитирует Лаврова «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что Лавров обсудит с Курцем взаимодействие на площадке ОБСЕ.