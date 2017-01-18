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СМИ: Сбербанк и Alibaba могут создать СП в 2017 году

Процесс согласования главных условий почти завершен

Совместное предприятие в области электронной торговли планируют создать крупнейший российский Сбербанк и крупнейший интернет-ритейлер Alibaba Group уже в 2017 году. Процесс согласования главных условий при участии членов правительства РФ, администрации президента и Банка России находится на завершающей стадии.

Ряд совещаний в 2016 году прошел на площадке Министерства финансов России. Последняя встреча прошла на минувшей неделе, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Совместное предприятие (СП) может быть создано только как российское юридическое лицо. Сбербанк получит не менее 50%. Отмечается, что новой компании будет запрещено работать в сфере финансовых услуг, поскольку предоставлять их будет Сбербанк.

Банк будет вкладывать в СП деньги, логистические и маркетинговые технологии, а Alibaba Group внесет в новую компанию свой бизнес по трансграничной торговле в России и странах СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах в Восточной Европе, сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что стоимость компании составит несколько миллиардов долларов и она должна будет стать крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран. Известно также, что планы по созданию СП пока не окончательны, сроки заключения сделки могут сдвинуться.

Известия // среда, 18 января 2017 года

СМИ: Сбербанк и Alibaba могут создать СП в 2017 году

Процесс согласования главных условий почти завершен

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