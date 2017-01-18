Экономист Рубини: победа Ле Пен станет концом Европы

Известный прогнозист оценил шансы кандидата в президенты Франции от «Национального фронта» как высокие
Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что победа на президентских выборах во Франции кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен «станет концом Европы».
Об этом он сказал в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает Bloomberg.
При этом Рубини подчеркнул, что Ле Пен имеет «большой шанс» на победу.
Рубини является известным прогнозистом. В частности, еще в 2006 году он предсказал, что в США разразится ипотечный кризис, который положит начало мировому экономическому кризису.
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидирует по опросам избирателей на протяжении полугода. Президентские выборы во Франции 2017 года будут проводиться в два тура: первый назначен на 23 апреля, второй — на 7 мая.