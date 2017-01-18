СК возбудил дело по истории с ребенком, который ушел ночью в школу

СКР в Екатеринбурге возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим с семилетней девочкой, которая находилась ночью на улице несколько часов без присмотра.

Ребенка заметили ночью 18 января у дома на Черноярской улице. Девочку увидел мужчина, который и вызвал полицию.

«Девочка, находившаяся ночью на улице зимой в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий», — сообщили в пресс-службе СКР.

В ходе расследования будут выясняться все причины и условия, которые способствовали возникновению опасной для ребенка ситуации.