Джек Николсон уходит из кино на пенсию

Голливудский актер Джек Николсон решил уйти на пенсию. Об этом в интервью The Sun рассказал друг 79-летнего артиста Питер Форд. Он заявил, что Николсон уже «достаточно обеспечил себя финансово», однако с оговоркой, что точные причины ухода друга из кинобизнеса ему неизвестны.

Артист уже 6 лет не принимал участия в съемках. В последний раз актер появился на экране в комедии Джеймса Брукса «Как знать», где исполнил одну из главных ролей.

В 2014 году актер заявлял о своем возвращении в кино «после четырех лет отдыха» и даже собирался сняться в комедии о магнате Говарде Хьюзе, однако в последний момент то ли режиссер передумал, то ли сам Николсон.

Форд допускает, что Николсон с удовольствием может принять предложение об участии в съемках, если роль покажется ему действительно интересной, сообщают «Дни.Ру».

Джек Николсон начал свою карьеру в 1958 году и является одним из самых популярных актеров мира. В его арсенале три премии «Оскар» за роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает». Николсон является самым номинированным актером за всю историю американской киноакадемии — он был номинирован 12 раз.