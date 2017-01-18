Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины на 2017 год составит $5 млрд

Правительство Украины утвердило бюджет Пенсионного фонда страны на 2017 год, дефицит которого составляет 141,5 млрд гривен ($5 млрд).



«Объем дотации, которую мы направляем из государственного бюджета в Пенсионный фонд, снижен со 145 млрд до 141,5 млрд гривен», - цитирует телеканал «Звезда» заявление министра социальной политики Украины Андрея Реву.

Когда дефицит ведомства составлял 145 млрд гривен, глава Минсоцполитики признавал, что Пенсионный фонд можно считать банкротом.



Общий бюджет Пенсионного фонда, по словам министра социальной политики Украины, составляет 284 млрд гривен. По сравнению с 2016 годом бюджет ведомства вырастет на 27 млрд гривен, уточнил он.

Кабинет министров рассматривает увеличение количества плательщиков единого социального взноса как способ покрытия дефицита, отметил Рева.

Руководитель миссии МВФ Рон ван Роден не исключил ранее, что Украине придется повышать пенсионный возраст. Однако вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что у правительства Украины нет никаких четких обязательств перед МВФ по изменению пенсионного возраста и никаких шагов для его повышения оно предпринимать не собирается.

