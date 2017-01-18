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Петрозаводск вошел в топ-10 городов России для путешествий в 2017 году

Также в десятке оказались Казань, Калининград, Иркутск, Краснодар

По итогам анализа бронирования российских отелей на весну и лето 2017 года одним из самых популярных российских городов стал Петрозаводск. В рейтинге, который составил сервис поиска отелей, столица Карелии оказалась на седьмом месте. В первую десятку по востребованности у путешественников также вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар и Новосибирск.

Как сообщает ИА «Карелinform», из этих городов туристам дешевле всего обойдется проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска, а дороже всего — в Москве и Екатеринбурге.

По данным на период с 1 марта по 31 августа, за проживание в гостиницах Петрозаводска туристы будут платить в среднем 2,6 тыс. рублей в сутки, останавливаясь там на 2–3 ночи.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Петрозаводск вошел в топ-10 городов России для путешествий в 2017 году

Также в десятке оказались Казань, Калининград, Иркутск, Краснодар

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