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Хаби Алонсо может завершить спортивную карьеру летом 2017 года

Контракт полузащитника сборной Испании и «Баварии» истекает 30 июня

Хаби Алонсо, нападающий «Баварии» и сборной Испании может завершить свою спортивную карьеру уже летом 2017 года. Контракт футболиста с немецким клубом истекает 30 июня, а о продлении стороны до сих пор не договорились.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Баварии» пока не определилось с решением относительно будущего Алонсо в команде.

Профессиональную карьеру 35-летний испанец начал в 1999 году в команде «Реал Сосьедад», позднее играл за «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». Дважды выигрывал Лигу чемпионов, побеждал на чемпионате мира и Европы в составе сборной Испании.

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Известия // среда, 18 января 2017 года

Хаби Алонсо может завершить спортивную карьеру летом 2017 года

Контракт полузащитника сборной Испании и «Баварии» истекает 30 июня

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