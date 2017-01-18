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Продовольственная инфляция снизилась втрое в 2016 году

Однако Центробанк объясняет это временными факторами и отмечает сохраняющиеся риски роста цен

В 2016 году существенно замедлились темпы роста цен на все основные группы товаров и услуг, при этом наиболее заметно — на еду. Продовольственная инфляция в декабре составила 4,6% по сравнению с 14% годом ранее, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

Как отмечает Центробанк, в целом за год темпы роста цен на основные группы товаров и услуг существенно снизились. В декабре продовольственная инфляция составила 4,6% (годом ранее — 14,0%), цены на услуги выросли на 4,9% (10,2%), на непродовольственные товары — на 6,5% (13,7%).

Тем не менее снижение инфляции в 2016 году было отчасти обусловлено временными факторами, подчеркивает регулятор. Одним из них было укрепление рубля в условиях более высоких, чем ожидалось, цен на нефть, а также сохранения интереса внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы.

Замедление продовольственной инфляции в значительной мере было связано со снижением цен на плодоовощную продукцию (за год — на 6,8%) в условиях высоких объемов предложения. Подорожание продуктов питания без учета овощей и фруктов было больше — 6,0%. На влияние временных факторов указывает также более высокий уровень базовой инфляции (в подсчет которой не входят компоненты с высокой ценовой волатильностью) по сравнению с общим ростом потребительских цен. Исчерпание сдерживающего влияния разовых факторов может затормозить снижение инфляции.

В целом годовая инфляция снизилась в декабре 2016 года до 5,4%. Это соответствует нижней границе прогноза Банка России, предполагающего достижение 4-процентного целевого уровня инфляции в конце 2017 года.

Наряду с риском исчерпания действия временных благоприятных факторов сохраняются и проинфляционные риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями, предупреждает Центробанк. Однако регулятор надеется, что проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать устойчивому снижению инфляционных ожиданий и закреплению тренда на снижение инфляции к целевому уровню.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Продовольственная инфляция снизилась втрое в 2016 году

Однако Центробанк объясняет это временными факторами и отмечает сохраняющиеся риски роста цен

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