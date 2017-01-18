Два человека погибли в ДТП с электричкой под Курском

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения электрички с легковым автомобилем в Советском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным KurskCity.ru, автомобиль «ВАЗ-21099» выехал на железнодорожный переезд в поселке имени Ленина на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электричкой. Машинист поезда попытался предотвратить столкновение и применил экстренное торможение, однако жертв не удалось избежать.

В результате аварии пассажир легковушки умер до приезда врачей, водитель автомобиля скончался в больнице. Второго водителя ВАЗа госпитализировали с травмами.

В пресс-службе добавили, что никто из пассажиров электрички не пострадал. Авария не повлияла на график движения электричек.