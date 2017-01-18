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Первый президент Украины оценил шансы страны стать ядерной державой

Леонид Кравчук назвал эту тему популистской

Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил шансы возвращения стране статуса ядерной державы. Он заявил, что в настоящий момент идет «манипуляция ядерным оружием», а сама тема стала популистской.

«Когда этот вопрос ставился в мое время, мы считали, что на восстановление ядерного оружия нужно $45 млрд. Я думаю, что сейчас это все 100. Я не знаю, где эти господа видят такие деньги», — заявил политик, передает Лента.ру.

В то же время Кравчук заметил, что «теоретически государство может изготовить ядерное оружие — если может Северная Корея, то может и Украина», но подчеркнул, что Европа и США решительно против увеличения на карте мира ядерных государств.

«Я был бы против (...) — я верю, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. Мир обеспечивается без оружия», — добавил экс-президент.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Первый президент Украины оценил шансы страны стать ядерной державой

Леонид Кравчук назвал эту тему популистской

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