Рекламу газировки и чипсов по ТВ могут ограничить

Российский Минздрав предложил ограничить время показа рекламы вредных для здоровья продуктов питания, в том числе шоколадных батончиков, чипсов и газированных напитков по ТВ. Меры предусмотрены в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

«(Запланировано) законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — говорится в тексте проекта документа, который приводит ТАСС.

Также проект стратегии предлагает ввести акцизы на продукты с избыточным содержанием жира и сахара.

По мнению представителей Минздрава, меры сократят показатели смертности от неинфекционных заболеваний в стране, передает «Федеральное агентство новостей».