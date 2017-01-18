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Николай Коляда ищет в Москве площадку для молодых драматургов

Худрук «Коляда-театра» хочет познакомить столицу с уральской школой драматургии

Художественный руководитель екатеринбургского театра «Коляда-театр» Николай Коляда сообщил о том, что планирует создать в Москве сценическое пространство, где будут ставить пьесы молодых уральских драматургов. Об этом режиссер написал на своей странице в соцсети.

«Все эти дни я думаю о том, чтобы найти в Москве некий театр, или какое-то пространство, или какую-то крошечную сцену и создать там (нет, не филиал «Коляда-театра») проект, который включал бы в себя только спектакли, читки и прочее, связанное с уральской школой драматургии. Учеников (и талантливых учеников) у меня много. Кому-то больше повезло (Сигарев, Богаев, Пулинович, Батурина) и они попали на большие сцены со своими пьесами, а кому-то не так везет, и на то много причин. Вот для этих, неизвестных, незаметных, и хочу сделать. Их пьесы отражают сегодняшний день, попадают в болевые точки. Я знаю, что это будет востребовано и интересно», — написал Коляда.

Напомним, в эти дни в Москве проходят гастроли «Коляда-театра». Теплый прием жителей столицы и полные залы на спектаклях вдохновили режиссера на такой шаг. Москвичи уже предложили режиссеру название для новой площадки.

«Один зритель из первого ряда предложил назвать этот театр или это объединение: «Театр ДУШ», что расшифровывается «Драматургия уральской школы». По-моему, замечательно. «Где был?». — В «ДУШе». — «В «ДУШе» очень душевно», — иронизирует режиссер.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Николай Коляда ищет в Москве площадку для молодых драматургов

Худрук «Коляда-театра» хочет познакомить столицу с уральской школой драматургии

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