Минздрав предложил создать сеть бесплатных столовых для бедных

В России может заработать сеть бесплатных столовых для лиц, находящихся за чертой бедности. Соответствующий пункт содержится в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, подготовленном Министерством здравоохранения России.

В случае формирования подобной сети столовых, кафе и ресторанов с диетическим и здоровым питанием заведения должны будут предоставлять бесплатное диетическое и здоровое питание гражданам, находящимся за чертой бедности, — с доходами ниже прожиточного минимума, цитирует ТАСС текст документа.

Разработчики стратегии здорового образа жизни считают, что данная мера, а также ряд других решений позволят ощутимо сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний, сообщает «Русская планета». В частности, Минздрав предлагает сократить налоги производителям здорового питания.