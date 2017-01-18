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Минздрав предложил создать сеть бесплатных столовых для бедных

Такой пункт входит в проект стратегии ведомства по формированию здорового образа жизни до 2025 года

В России может заработать сеть бесплатных столовых для лиц, находящихся за чертой бедности. Соответствующий пункт содержится в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, подготовленном Министерством здравоохранения России.

В случае формирования подобной сети столовых, кафе и ресторанов с диетическим и здоровым питанием заведения должны будут предоставлять бесплатное диетическое и здоровое питание гражданам, находящимся за чертой бедности, — с доходами ниже прожиточного минимума, цитирует ТАСС текст документа.

Разработчики стратегии здорового образа жизни считают, что данная мера, а также ряд других решений позволят ощутимо сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний, сообщает «Русская планета». В частности, Минздрав предлагает сократить налоги производителям здорового питания.

Известия // среда, 18 января 2017 года

Минздрав предложил создать сеть бесплатных столовых для бедных

Такой пункт входит в проект стратегии ведомства по формированию здорового образа жизни до 2025 года

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