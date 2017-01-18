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В Димитровграде епископ назвал крещенские купания опасными и странными

Представитель РПЦ не благословил жителей города на этот обряд

Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор не дал своего благословения жителям Димитровграда на крещенские купания. Он заявил, что это очень странная и опасная традиция.

По словам Диодора, не стоит ожидать прощения грехов после купания в ледяной воде, даже освященной. Церковнослужитель подчеркнул, что он против массовых ныряний в прорубь в своей епархии, потому что они опасны для здоровья и жизни людей. Диодор призвал прихожан не искушать Бога, но добавил, что запретить купания он не может.

В Симбирской митрополии корреспонденту 1ul.ru официально заявили, что священнослужители могут сами решать, благословлять прихожан на купание в проруби или нет. Церковь допускает, что в различных епархиях и приходах могут существовать разные традиции.

Известия // среда, 18 января 2017 года

В Димитровграде епископ назвал крещенские купания опасными и странными

Представитель РПЦ не благословил жителей города на этот обряд

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