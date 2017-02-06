Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Военные медики провели уникальную операцию

Пациенту удалили с лица гигантскую злокачественную опухоль, с которой несколько лет не могли справиться ни одним из известных способов

Фото: РИА НОВОСТИ/Варвара Гертье

Хирурги 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского провели не имеющую аналогов в России и мире операцию по удалению гигантской опухоли и восстановлению лица пациента. В ходе длившегося девять часов хирургического вмешательства военные медики не только сумели полностью вырезать злокачественное образование, но и пересадили пациенту донорский лоскут кожи размером 225 кв. см.

Уникальная операция была проведена в конце прошлого года. Как рассказали «Известиям» в госпитале им. А.А. Вишневского, она проходила с участием специалистов многих направлений. Непосредственно оперировали пациента онколог Александр Бурлаков и нейрохирург Геннадий Антонов, которым ассистировал нейрохирург Игорь Шумаков.

Врачи провели эмболизацию магистральных сосудов (блокировали кровеносные сосуды с помощью медицинских зажимов), после чего удалили гигантское новообразование, закрыли открытую область ранее отобранным кожно-мышечным лоскутом и восстановили кровоток. Особая сложность операции в том, что большая часть работы велась под микроскопом.

— Наши специалисты провели сложнейшее комбинированное многоэтапное хирургическое лечение пациента с крайне редким клиническим наблюдением, — рассказал «Известиям» начальник 3-го ЦВКГ имени Вишневского генерал-майор медслужбы Александр Есипов. — С учетом массивного опухолевого поражения краниофациальной (челюстно-лицевой) области, возможно, это первая подобная операция не только в нашей стране, но и в мире.

По словам Есипова, 67-летний военнослужащий запаса с 2013 года безуспешно боролся с злокачественным новообразованием. Победить рост раковой опухоли не смогли ни хирургические вмешательства, ни курсы химио- и лучевой терапии. В середине октября 2016 года больной был госпитализирован в нейрохирургический центр 3-го ЦВКГ имени Вишневского.

Обследование показало, что с момента последнего курса лечения опухоль не только серьезно увеличилась в размерах, но и проросла в костную ткань. Единственной возможностью помочь военному пенсионеру стала операция по удалению рецидивирующей опухоли с одномоментным закрытием дефекта мягких тканей лица и волосистой части головы. 

Геннадий Антонов говорит, что на вторые сутки после операции пациент был переведен из реанимации в коечное отделение.

— Даже по меркам современной хирургии мы выполнили уникальную супероперацию, —говорит военный медик. — Пациенту удалили практически половину лица, половину основания черепа с гонтичной резекцией лобной и височной костей, пораженных опухолью, и заместили дефект живым кожно-мышечным лоскутом. 

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, президент Противоракового общества России Давид Заридзе рассказал «Известиям», что операция, проведенная в военном госпитале  3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского с пересадкой кожи действительно уникальна.

— Всегда существует опасность отторжения пересаженных тканей, — объясняет доктор медицинских наук. — В данном случае этого удалось избежать, что можно считать очень большой удачей. В случае трансплантации чаще всего используются донорские органы — почки, сердце, печень, которые получают от только что умерших людей. Кожу для данной операции врачи взяли непосредственно у пациента.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Военные медики провели уникальную операцию

Военные медики провели уникальную операциюПациенту удалили с лица гигантскую злокачественную опухоль, с которой несколько лет не могли справиться ни одним из известных способов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке