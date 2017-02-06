Военные медики провели уникальную операцию

Хирурги 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского провели не имеющую аналогов в России и мире операцию по удалению гигантской опухоли и восстановлению лица пациента. В ходе длившегося девять часов хирургического вмешательства военные медики не только сумели полностью вырезать злокачественное образование, но и пересадили пациенту донорский лоскут кожи размером 225 кв. см.



Уникальная операция была проведена в конце прошлого года. Как рассказали «Известиям» в госпитале им. А.А. Вишневского, она проходила с участием специалистов многих направлений. Непосредственно оперировали пациента онколог Александр Бурлаков и нейрохирург Геннадий Антонов, которым ассистировал нейрохирург Игорь Шумаков.



Врачи провели эмболизацию магистральных сосудов (блокировали кровеносные сосуды с помощью медицинских зажимов), после чего удалили гигантское новообразование, закрыли открытую область ранее отобранным кожно-мышечным лоскутом и восстановили кровоток. Особая сложность операции в том, что большая часть работы велась под микроскопом.



— Наши специалисты провели сложнейшее комбинированное многоэтапное хирургическое лечение пациента с крайне редким клиническим наблюдением, — рассказал «Известиям» начальник 3-го ЦВКГ имени Вишневского генерал-майор медслужбы Александр Есипов. — С учетом массивного опухолевого поражения краниофациальной (челюстно-лицевой) области, возможно, это первая подобная операция не только в нашей стране, но и в мире.



По словам Есипова, 67-летний военнослужащий запаса с 2013 года безуспешно боролся с злокачественным новообразованием. Победить рост раковой опухоли не смогли ни хирургические вмешательства, ни курсы химио- и лучевой терапии. В середине октября 2016 года больной был госпитализирован в нейрохирургический центр 3-го ЦВКГ имени Вишневского.



Обследование показало, что с момента последнего курса лечения опухоль не только серьезно увеличилась в размерах, но и проросла в костную ткань. Единственной возможностью помочь военному пенсионеру стала операция по удалению рецидивирующей опухоли с одномоментным закрытием дефекта мягких тканей лица и волосистой части головы.

Геннадий Антонов говорит, что на вторые сутки после операции пациент был переведен из реанимации в коечное отделение.

— Даже по меркам современной хирургии мы выполнили уникальную супероперацию, —говорит военный медик. — Пациенту удалили практически половину лица, половину основания черепа с гонтичной резекцией лобной и височной костей, пораженных опухолью, и заместили дефект живым кожно-мышечным лоскутом.

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, президент Противоракового общества России Давид Заридзе рассказал «Известиям», что операция, проведенная в военном госпитале 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского с пересадкой кожи действительно уникальна.



— Всегда существует опасность отторжения пересаженных тканей, — объясняет доктор медицинских наук. — В данном случае этого удалось избежать, что можно считать очень большой удачей. В случае трансплантации чаще всего используются донорские органы — почки, сердце, печень, которые получают от только что умерших людей. Кожу для данной операции врачи взяли непосредственно у пациента.