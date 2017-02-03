Для гиперзвуковых аппаратов создают «электронный штаб»

В АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» (НПО маш; Реутов Московской области) разрабатывают программное обеспечение (ПО) для планирования боевых действий. По задумке авторов проекта, программа будет предлагать возможные сценарии развития боестолкновений и предсказывать возможные действия противника. В настоящее время программа изучается российским Военно-морским флотом.



В основе программного обеспечения — уникальный алгоритм, который на основе заложенных, а также непрерывно поступающих данных проводит все необходимые расчеты.



— В первую очередь работа касается именно морского театра военных действий, поскольку здесь события развиваются быстрее всего, — говорит официальный представитель НПО маш Иван Кленов. — Гиперзвуковое оружие, которое сейчас разрабатывается, и сверхзвуковое оружие преодолевают сотни километров за считаные минуты. В отличие от танковых наступлений это буквально мгновение. В случае, например, с обороной прибрежных позиций может пройти десяток минут — и исход операции станет ясен: одной из сторон останется только минимизировать потери, другой — развивать успех. Вариантов при такой дальности действия оружия и настолько высокой неопределенности много, человек просто не способен учесть их все.



Как рассказали «Известиям» в Военно-морском флоте, в настоящее время специалисты главного командования изучают ПО, предложенное НПО маш.

— В ПО реализовано несколько уникальных возможностей, — пояснил собеседник издания. — Программа «заточена» под планирование боевых действий на море. Она может проводить расчеты с учетом применения современных, а также перспективных систем вооружения. После окончания испытаний будет принято решение о принятии ПО на вооружение.

Для планирования боя в программу надо будет ввести данные. Сейчас в программу информацию загружают с помощью файлов. Но в будущем оператор просто будет заполнять поля в диалоговом окне. Также в ПО появится геоинформационный сервис. На боевой карте можно будет перетаскивать иконки, задавать параметры боевым единицам, выводить траекторию полета, зону поражения.



— Например, по опыту войны в Ираке в 2003 году мы смотрели, как можно было по-другому расположить иракские силы и более эффективно ответить на действия американцев, — рассказывает Иван Кленов. — Данные были взяты из открытых источников. Это информация о расположении основных пусковых установок, радиолокационных станций, кораблей, направление основных ударов. Алгоритм рассчитал, насколько эффективно действовали войска Ирака, насколько эффективным было их расположение, а также все возможные сценарии действий с обеих сторон.



Программа не потребует каких-то специальных аппаратных средств, ее можно будет установить на любой компьютер или планшет.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что применение подобных программ широко распространено не только для моделирования применения оружия, но и для оперативной подготовки командиров. В открытом доступе есть несколько подобных программ: Simulator Scripting Engine/DCS: World, Digital Combat Simulator World и Command: Modern Air / Naval Operations WOTY. Последняя распространяется через игрового дистрибьютора Steam, а также в специальной «военной» версии, используемой ВМС Великобритании и США.



— Эти программы дают возможность очень близко к реальности моделировать боевые действия, — рассказывает эксперт. — Например, можно отработать развитие ситуации в случае возникновения конфликта между Россией и НАТО вокруг Крыма. Я это делал, и мне удалось победить Североатлантический альянс. Но надо понимать, что эта программа — не игра в общепринятом понимании. Некоторые заядлые игроки пишут, что она сложнее «1С Бухгалтерия». Она требует профессиональных военных знаний. К сожалению, наши компании не делают гражданских вариантов подобных программ, ориентируясь исключительно на военных.

