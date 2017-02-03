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Пятница,
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Спецназу купили «вторую кожу»

Минпромторг выделил 38 млн рублей на выпуск уникального термобелья

Фото: ТАСС/ Евгений Курсков

«Вежливые люди», бойцы спецназа ФСБ и Росгвардии получили уникальное российское термобелье. Комплект белья «Фантом», разработанный и выпускающийся группой компаний «Кондор», вентилирует тела военнослужащих при движении, сохраняет тепло при остановке и даже компенсирует потерю энергии при длительных физических нагрузках. Белье сохраняет комфортные условия при температуре от минус 50 до плюс 30 градусов. Для его разработки и выпуска Минпромторг выделил производителю более 30 млн рублей.

До недавнего времени аналогичное термобелье выпускала только итальянско-швейцарская фирма X-bionics. Ее комплекты активно закупаются ведущими мировыми спецподразделениями — американскими Delta и DEVGRU, английскими SAS и SBS, немецкой KSK. Российские бойцы спецназа закупали это термобелье за свои деньги. В настоящее время «Фантом» уже штатно поставляется бойцам центра специального назначения ФСБ, командования сил спецопераций Минобороны и спецподразделений других силовых ведомств. 

Как рассказал «Известиям» гендиректор группы компаний «Кондор» Сергей Гончаров, поддержка Минпромторга позволила в середине прошлого года закупить итальянское оборудование для производства и покрыть издержки, связанные с разработкой белья. А с конца 2016 года началось серийное производство и поставки комплектов «Фантом» спецназовцам.

— Первую партию «Фантомов» мы произвели в конце прошлого года, — рассказал «Известиям» гендиректор компании AllMulticam (входит в группу компаний «Кондор») Сергей Гончаров. — Это наша собственная разработка, со своими уникальным дизайном и техническими решениями. Белье прошло испытания в составе подразделений сил специальных операций и Федеральной службы безопасности. По своим характеристикам комплект  получился не хуже итальянско-швейцарского тактического термобелья X-Bionic, аналогов которому до последнего времени нигде в мире не было.

«Фантом» изготовлен из ткани «Нейлон 6.6». Обычное термобелье испаряет вырабатываемый при движении пот. При этом тело либо перегревается, либо наоборот — при длительной остановке замерзает. В новом комплекте за счет уникальной системы плетения нитей в области спины, груди, плеч и локтей создается оптимальный микроклимат. Если  становится холодно, «Фантом» перераспределяет выработанную энергию в специальные воздушные полости. Если становится жарко, система собирает влагу в специальные каналы, через которые она быстро переносится в зоны испарения. Поэтому внутри термобелья постоянно поддерживается комфортная для тела температура в 37 градусов.

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Как рассказал «Известиям» военнослужащий одного из спецподразделений Минобороны, сейчас спецназовцы используют многослойные комплекты одежды, в составе которых есть два комплекта термобелья и дополнительная кофта из утепляющего материала.

— Первый слой надевается на голое тело. Он тонкий, и его задача просто отвести влагу, — рассказывает собеседник «Известий». — Второй слой — его еще называют «вафелька», так как он напоминает вафельное полотенце, — надевают, когда на улице ниже  минус 10 градусов. А когда совсем холодно, сверху еще надевается кофта из флиса. И всё это приходится носить с собой. При этом, когда ты идешь по сложной местности с грузом и одетый в снаряжение, все три слоя хоть и отводят влагу, но терморежим регулируют слабо. Бывает такое ощущение, что ты буквально «сварился». Приходится немного расстегивать куртку и охлаждаться. «Фантом» же заменяет первый и второй слой, а иногда и третий. Он всегда на теле, и работать в нем можно в разных температурах.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Спецназу купили «вторую кожу»

Спецназу купили «вторую кожу»Минпромторг выделил 38 млн рублей на выпуск уникального термобелья

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