Авиаторам возвращают форменную одежду

Министерство транспорта России приняло долгожданное для многих авиаторов решение учредить форменную одежду для работников Росавиации и подведомственных структур. Соответствующий приказ, как ожидается, будет подписан в сентябре этого года. Еще несколько месяцев может занять переходный период, необходимый для решения всех организационных вопросов и закупки формы.

В транспортном ведомстве подготовили краткое описание форменной одежды и знаков различия государственных гражданских служащих Федерального агентства воздушного транспорта, его территориальных органов, работников подведомственных организаций. Для форменной одежды Росавиации определены традиционные авиационные синий и белый базовые цвета тканей, а также голубой прикладной (дополнительный) цвет и желтый приборный металл для знаков различия.

В центральном аппарате Росавиации и ее территориальных органах работают 1,5 тыс. человек. Еще не менее 10 тыс. человек работает в учебных заведениях гражданской авиации, подведомственных ФГУПах и казенных предприятиях. Скоро у них будет единая форма.

— Ношение форменной одежды является одним из факторов укрепления дисциплины, порядка и организованности, воспитывает у авиаработников чувства гордости и личной ответственности за порученное дело, — заявили «Известиям» в Росавиации.

По своему назначению форма будет двух видов. Официальная форменная одежда — для участия в приемах, переговорах, межведомственных совещаниях, торжественных и протокольных мероприятиях. Служебная форменная одежда будет предназначена для повседневного ношения, участия в совещаниях, инспекторских проверках, рабочих поездках. Кроме того, для каждого сезона будет отдельный комплект одежды — зимний, летний и межсезонный.

Порядок ношения форменной одежды будет определяться руководителем Росавиации или подведомственной организации исходя из конкретного мероприятия и сложившихся погодных условий. Стандартный комплект форменной одежды будет включать в себя фуражку (шляпку), тужурку или свитер, брюки (юбку), рубашку (блузку), галстук (шейный платок), утепленный головной убор, пальто или куртку, кашне, перчатки и обувь.

В качестве знаков различия по должностным категориям будут использованы элементы форменной одежды и наплечные знаки. Фуражки высшей группы должностей будут иметь на околыше и на козырьке шитье золотистого цвета, кокарду с шитьем золотистого цвета, вышитый знак на тулье фуражки. Зимние головные уборы и меховой воротник пальто должны быть из каракуля.

Фото: министерство транспорта

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В соответствии с классным чином или должностной категорией поперек поля наплечного знака нашиваются металлические галуны золотистого цвета. У руководителя Росавиации будет два широких и один средний галун. Примечательно, что по знакам различия на форменной одежде ректор вуза гражданской авиации, например, приравнивается к заместителю начальника управления Росавиации. Одинаковый набор галунов будет у консультанта отдела управления Росавиации и старшего преподавателя учебного заведения.

Образцы будущей форменной одежды Росавиации явно наследуют советские традиции авиационной формы. Одежда мало отличается от военной формы или формы «Аэрофлота» тех времен. Немодные лацканы и широко посаженные пуговицы на мундире прямо указывают на ретростиль. С другой стороны, такую форму с легкостью сможет сшить любое швейное предприятие, одевающее сотрудников МВД или Министерства обороны.

Сейчас самыми модными среди российских авиаторов считаются сотрудники авиакомпании S7, где руководством уделяется повышенное внимание форменной одежде. В стандартный комплект пилота входит, например, четыре пары брюк, восемь сорочек, зимняя куртка «Аляска», шапка с мехом енота, летняя куртка, трикотажный жилет, фуражка и еще целый ряд различных элементов одежды. По информации «Известий», средняя цена подобного комплекта формы составляет около 70 тыс. рублей.

— Вокруг авиации в целом долгие годы существовал романтический ореол, одним из значимых составляющих которого была форменная одежда летного и руководящего состава. Форму и сейчас стоит рассматривать как один из элементов повышения престижа гражданской авиации, привлечения в отрасль молодых кадров, — отметил главный редактор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — С другой стороны, на фоне некоторой милитаризации общества очень не хотелось бы, чтобы гражданская авиация представала как еще одна полувоенная структура.

В настоящее время проходят общественные обсуждения проекта приказа Минтранса. Кроме того, форма одежды, униформа и ведомственный стиль Росавиации должны быть еще согласованы с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации.