Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Авиаторам возвращают форменную одежду

Сотрудников Росавиации оденут в ведомственные мундиры со знаками различия

Фото: ТАСС/архив

Министерство транспорта России приняло долгожданное для многих авиаторов решение учредить форменную одежду для работников Росавиации и подведомственных структур. Соответствующий приказ, как ожидается, будет подписан в сентябре этого года. Еще несколько месяцев может занять переходный период, необходимый для решения всех организационных вопросов и закупки формы.

В транспортном ведомстве подготовили краткое описание форменной одежды и знаков различия государственных гражданских служащих Федерального агентства воздушного транспорта, его территориальных органов, работников подведомственных организаций. Для форменной одежды Росавиации определены традиционные авиационные синий и белый базовые цвета тканей, а также голубой прикладной (дополнительный) цвет и желтый приборный металл для знаков различия.

В центральном аппарате Росавиации и ее территориальных органах работают 1,5 тыс. человек. Еще не менее 10 тыс. человек работает в учебных заведениях гражданской авиации, подведомственных ФГУПах и казенных предприятиях. Скоро у них будет единая форма.

 Ношение форменной одежды является одним из факторов укрепления дисциплины, порядка и организованности, воспитывает у авиаработников чувства гордости и личной ответственности за порученное дело,  заявили «Известиям» в Росавиации.

По своему назначению форма будет двух видов. Официальная форменная одежда  для участия в приемах, переговорах, межведомственных совещаниях, торжественных и протокольных мероприятиях. Служебная форменная одежда будет предназначена для повседневного ношения, участия в совещаниях, инспекторских проверках, рабочих поездках. Кроме того, для каждого сезона будет отдельный комплект одежды  зимний, летний и межсезонный.

Порядок ношения форменной одежды будет определяться руководителем Росавиации или подведомственной организации исходя из конкретного мероприятия и сложившихся погодных условий. Стандартный комплект форменной одежды будет включать в себя фуражку (шляпку), тужурку или свитер, брюки (юбку), рубашку (блузку), галстук (шейный платок), утепленный головной убор, пальто или куртку, кашне, перчатки и обувь.

В качестве знаков различия по должностным категориям будут использованы элементы форменной одежды и наплечные знаки. Фуражки высшей группы должностей будут иметь на околыше и на козырьке шитье золотистого цвета, кокарду с шитьем золотистого цвета, вышитый знак на тулье фуражки. Зимние головные уборы и меховой воротник пальто должны быть из каракуля.

Фото: министерство транспорта

​​​​​​​

В соответствии с классным чином или должностной категорией поперек поля наплечного знака нашиваются металлические галуны золотистого цвета. У руководителя Росавиации будет два широких и один средний галун. Примечательно, что по знакам различия на форменной одежде ректор вуза гражданской авиации, например, приравнивается к заместителю начальника управления Росавиации. Одинаковый набор галунов будет у консультанта отдела управления Росавиации и старшего преподавателя учебного заведения.

Образцы будущей форменной одежды Росавиации явно наследуют советские традиции авиационной формы. Одежда мало отличается от военной формы или формы «Аэрофлота» тех времен. Немодные лацканы и широко посаженные пуговицы на мундире прямо указывают на ретростиль. С другой стороны, такую форму с легкостью сможет сшить любое швейное предприятие, одевающее сотрудников МВД или Министерства обороны.

Сейчас самыми модными среди российских авиаторов считаются сотрудники авиакомпании S7, где руководством уделяется повышенное внимание форменной одежде. В стандартный комплект пилота входит, например, четыре пары брюк, восемь сорочек, зимняя куртка «Аляска», шапка с мехом енота, летняя куртка, трикотажный жилет, фуражка и еще целый ряд различных элементов одежды. По информации «Известий», средняя цена подобного комплекта формы составляет около 70 тыс. рублей.

 Вокруг авиации в целом долгие годы существовал романтический ореол, одним из значимых составляющих которого была форменная одежда летного и руководящего состава. Форму и сейчас стоит рассматривать как один из элементов повышения престижа гражданской авиации, привлечения в отрасль молодых кадров,  отметил главный редактор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.  С другой стороны, на фоне некоторой милитаризации общества очень не хотелось бы, чтобы гражданская авиация представала как еще одна полувоенная структура.

В настоящее время проходят общественные обсуждения проекта приказа Минтранса. Кроме того, форма одежды, униформа и ведомственный стиль Росавиации должны быть еще согласованы с Геральдическим советом при президенте Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Авиаторам возвращают форменную одежду

Авиаторам возвращают форменную одеждуСотрудников Росавиации оденут в ведомственные мундиры со знаками различия

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке