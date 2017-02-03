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Данные со счетчиков будут собирать дистанционно

Россияне смогут в режиме реального времени оплачивать свет и воду, а компаниям ЖКХ будет легче прогнозировать расход ресурсов

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Переписывать на бумагу показания счетчиков электричества, горячей и холодной водоснабжения будет не нужно. В России готовится законодательная база для удаленного и автоматического сбора таких данных. Соответствующий пункт есть в проекте «дорожной карты» по развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе индустриального интернета. Документ подготовлен подгруппой «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента Игоре Щёголеве.

Согласно документу, Минэнерго совместно с Минстроем и ФАС России должны будут разработать поправки в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». Цель — переход к дистанционному сбору данных о потреблении ресурсов ЖКХ. Изменения предлагается подготовить до октября 2017 года.

Глава подгруппы «Интернет+Город» Борис Глазков рассказал, что для передачи данных расхода электроэнергии, горячей и холодной воды, а при необходимости и газа, придется оснащать домохозяйства специальными счетчиками, подключенными к интернету. Как именно будут подключать эти устройства к сети — пока неизвестно, детали разработают позже.

Глава Национальной ассоциации промышленного интернета Виталий Недельский рассказал, что данные со счетчиков можно выгружать, например, через домашнюю сеть Wi-Fi или оснащать подобные приборы SIM-картами. Самый оптимальный и массовый способ сбора данных — подключение к специальным низковольтным сетям. Для этого необходимо установить специальную антенну, которая обеспечит связь в радиусе нескольких километров. Все приборы, попадающие в ее зону действия, смогут выгружать данные в сеть, например, раз в сутки.

По словам Глазкова, данные можно будет загружать в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, составная часть портала госуслуг). Пользователь, зайдя на портал, сможет увидеть, сколько денег он должен уплатить, и при желании произвести оплату онлайн.

Глазков уверен, что переход граждан на новые счетчики должен быть добровольным. Но этот процесс можно стимулировать — например, льготными тарифами на потребляемые ресурсы.

Глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников ожидает, что переход на подключенные к Сети счетчики повысит собираемость платежей. Потребителям станет сложно применять технические средства для обмана: ставить жучки (приборы, замедляющие ход диска электросчетчика), скручивать показания и т.д.

— Энергокомпании будут видеть оперативную и точную онлайн-картину потребления. Они смогут прогнозировать нагрузки на свои сети, а, значит, смогут экономить, — говорит Колесников. — Чтобы это стало возможным, надо перестать продавать людям счетчики. Их должны устанавливать поставщики ресурсов за свой счет, эти затраты они быстро компенсируют.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что установку новых приборов можно стимулировать законодательно.

— Достаточно одного закона, по которому показания счетчиков надо предоставлять в компании каждый день. И ввести штрафы за непредоставление такой информации. У людей будет выбор: ставить автоматические счетчики либо каждый день снимать показания самостоятельно, — уверен Мариничев. — Побуждение к инновациям — очень важно. Иначе не выйдет внедрять сложные вещи. К примеру, тепло — это дефицитный ресурс. А без точных прогнозов нет возможности экономить.

Мариничев считает, что приборы, передающие данные через сеть, позволят отменить «Энергетическое рабство». Владелец домохозяйства сможет выбирать поставщика, например, электроэнергии. Это увеличит конкуренцию и приведет к снижению цен.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Данные со счетчиков будут собирать дистанционно

Данные со счетчиков будут собирать дистанционноРоссияне смогут в режиме реального времени оплачивать свет и воду, а компаниям ЖКХ будет легче прогнозировать расход ресурсов

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