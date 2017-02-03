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Пятница,
3 февраля
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Спортивные выходные с «Известиями»

Центральные матчи КХЛ, противостояние ЦСКА и «Автодора» в Единой лиге ВТБ, лыжный этап Кубка мира в будущей столице Олимпийских игр и решающие игры чемпионата мира по хоккею с мячом

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)  СКА (Санкт-Петербург)

Два лидера регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже обеспечили себе первые места в Восточной и Западной конференциях. За две недели до завершения «регулярки» и старта плей-офф они встретятся в Магнитогорске.

Стоит отметить, что форвард «Магнитки» Сергей Мозякин не так давно обновил рекорд КХЛ, забросив 44 шайбы и показав лучший результат по количеству голов за один сезон.

3 февраля, 17.00. «Арена-Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Пхенчхане

Фото: TASS/Zuma/Carl Sandin

 

За год до старта зимних Олимпийских игр южнокорейский Пхенчхан протестирует свою лыжную трассу этапом Кубка мира. На основе этих соревнований спортсмены и их тренеры будут делать выводы о том, как готовить лыжи к этой местности. Исключением не станут и российские лыжники во главе с Сергеем Устюговым, в начале января одержавшие сокрушительную победу в новогодней серии гонок «Тур де ски» и установившие рекорд в пять выигранных за этап заездов.

Отечественные болельщики могут надеяться и на успешное выступление Натальи Матвеевой, уже выигравшей в этом сезоне два золота в середине января на этапе в итальянском Тоблахе (одиночный спринт и командный спринт в паре с Юлией Белоруковой).

3 февраля, мужской и женский спринт (классический стиль). 4 февраля, скиатлон, женщины (15 км), мужчины (30 км). 5 февраля, мужская и женская командная гонка (свободный стиль). Лыжно-биатлонная трасса (Пхенчхан, Южная Корея). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Полуфиналы, матч за третье место, финал

 

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В четверг определились полуфиналисты мирового первенства в Швеции, которые разыграют между собой медали в выходные. Сыгравшая вечером свой четвертьфинал против Белоруссии сборная России традиционно считается одной из претенденток на медали, и нынешний турнир не является исключением.

4 февраля: 16.00 и 19.00, полуфиналы. 5 февраля: 12.00, матч за третье место; 16.00, финал. «Йоранссон Арена» (Сандвикен, Швеция). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)  ЦСКА (Москва)

Фото: ТАСС/Егор Алеев

После семиматчевой серии поражений «Салават Юлаев» рискует не попасть в плей-офф, а его главный тренер Игорь Захаркин  лишиться своего поста. Усугубляется ситуация тяжелой травмой основного форварда уфимцев Линуса Умарка, а также провальной игрой вратаря Никласа Сведберга. Клуб из столицы Башкирии не спасает даже отличная игра молодого нападающего Кирилла Капризова  героя бронзового для России молодежного чемпионата мира, прошедшего в новогодние праздники в Канаде. Сейчас «Салават» находится на пятом месте и от идущей девятой «Сибири» отрывается всего на шесть очков.

При этом у новосибирского клуба есть в запасе еще два матча, как и у других конкурентов уфимцев за место в восьмерке  астанинского «Барыса», пекинского «Куньлуня» и владивостокского «Адмирала». Чтобы обезопасить себя, команде надо обязательно побеждать ЦСКА. Однако идущие вторыми армейцы будут максимально настроены на победу, так как сохраняют шансы опередить СКА в борьбе за первое место на Западе.

3 февраля, 17.00. «Уфа-Арена» (Уфа). Прямая трансляция на канале КХЛ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва)  «Автодор» (Саратов)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Потерпевший серию поражений в Евролиге ЦСКА гораздо лучше чувствует себя в Единой лиге ВТБ, где с начала декабря не знает неудач. Последним клубом, которому удалось победить армейцев на внутренней арене, является краснодарский «Локомотив-Кубань».

Несколько хуже обстоят дела у «Автодора», из-за финансовых трудностей одержавшего в нынешнем сезоне всего три победы в 13 встречах. В этой паре армейцы являются фаворитами и имеют шансы улучшить свое психологическое состояние перед следующими матчами главного европейского баскетбольного турнира.

5 февраля, 21.00. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Спортивные выходные с «Известиями»

Спортивные выходные с «Известиями»Центральные матчи КХЛ, противостояние ЦСКА и «Автодора» в Единой лиге ВТБ, лыжный этап Кубка мира в будущей столице Олимпийских игр и решающие игры чемпионата мира по хоккею с мячом

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