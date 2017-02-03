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В стране стало меньше квартирных воров и наркодельцов

В 2016 году преступность снизилась почти на 10% по сравнению с предыдущим годом

Фото: Gettyimages/Chris Ryan

По данным МВД РФ, с января по декабрь 2016 года в стране было зарегистрировано 2,16 млн преступлений. Это на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  На 15% снизилась преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Воров-квартирников стало на 11% меньше. А количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 10%. Статистику МВД портят только оружейные дельцы. В 2016 году число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, возросло на 2,5%.

Криминалисты считают, что общее снижение преступности связано с усилением борьбы с терроризмом и оттоком трудовых мигрантов из России. Однако реальная картина не настолько радужная, как показывает статистика. Многие уголовные правонарушения просто не регистрируются из-за декриминализации мелких краж и проблем с выявлением киберпреступлений.

Несмотря на общее снижение преступности, количество выявленных правонарушений, связанных с незаконным оборот оружия, выросло. Завсектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН профессор Сергей Максимов объясняет это, с одной стороны, длительной стагнацией в экономике, что провоцирует людей на использование нелегальных источников дохода. А с другой — масштабными и длительными вооруженными конфликтами в Сирии и на Украине.

Снижению общего числа зарегистрированных преступлений, по мнению профессора, способствовало усиление мер, направленных на антитеррористическую безопасность.

— Контроль за обстановкой в общественных местах и перемещением граждан стал более интенсивным. В парках и в метро значительно увеличилось количество сотрудников, которые следят за соблюдением порядка. Увеличено и применение дистанционных средств наблюдения во всех местах общего пользования. Это действенная профилактика краж, грабежей и разбоев, — объясняет профессор.

Это мнение разделяет и завкафедрой основ правоохранительной деятельности РАНХиГС Александр Романов. Он отмечает, что благодаря техническим средствам профилактики преступлений люди, способные на незначительные правонарушения, предпочитают не рисковать и остаются в рамках закона. Но рецидивисты переходят в другие криминальные сферы.

— У преступности есть свойство перетекать из одной сферы в другую. Благодаря камерам видеонаблюдения снизилась уличная преступность. Но, например, киберпреступность постоянно растет, — рассказывает Александр Романов. Он отмечает, что интернет-преступниками в основном занимаются спецслужбы, а МВД в борьбе с ними занимает пассивную позицию и не отражает в своей статистике. Кроме того, значительная часть махинаций с банковскими картами расследуется службой безопасности банков и не регистрируется в полиции.

Александр Романов отмечает, что на снижение статистических показателей повлияло и изменение уголовного законодательства. С 15 июля 2016 года лица, впервые совершившие мелкие кражи на сумму от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, подлежат административному наказанию, а не уголовному.

За квартирную кражу вне зависимости от суммы похищенного, как и прежде, можно получить реальный срок в колонии. По статистике МВД количество таких преступлений снизилось в 2016 году на 11%.

Вице-президент Российской криминологической ассоциации Игорь Сундиев связывает сокращение количества таких преступлений с более бдительным отношением граждан к своей собственности.

— Видеофиксация у подъездов и охранная сигнализация в квартирах стали повсеместными. И это принесло хороший результат, — сказал Игорь Сундиев.

А по мнению Сергея Максимова, сокращение количества квартирных краж объясняется оттоком из России внешних трудовых мигрантов. Большинство из них уехали на родину после снижения курса рубля и сокращения числа рабочих мест в России. Этот тезис подтверждают данные МВД: почти 90% преступлений, совершенных иностранцами, приходятся на граждан государств — участников СНГ. В 2016 году количество таких преступлений снизилось почти на 9%.

— Среди мигрантов действительно велика доля людей, совершающих преступления. Но даже если мы полностью запретим внешнюю миграцию, это не решит проблему преступности. Более 90% правонарушений в РФ совершают граждане страны, — сказал Сергей Максимов.

По его мнению, отток мигрантов мог также отразиться на интенсивности незаконного оборота наркотиков. По данным МВД, в 2016 году было выявлено 201,2 тыс. таких преступлений, что на 15,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако более веская причина может заключаться в расформировании Госнаркоконтроля и передаче его функций МВД.

— Вызвать такие изменения статистики могли либо значительные изменения миграционной политики, либо снижение эффективности регистрации, учета и реагирования на наркопреступления, — сказал Сергей Максимов.

Однако Игорь Сундиев, напротив, уверен, что незаконный оборот наркотиков снизился благодаря эффективной работе полицейских.

— Меньше выявили преступлений или больше — гадать непродуктивно. Есть факт снижения преступности, и этому можно только порадоваться, — сказал он.

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Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

В стране стало меньше квартирных воров и наркодельцов

В стране стало меньше квартирных воров и наркодельцовВ 2016 году преступность снизилась почти на 10% по сравнению с предыдущим годом

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