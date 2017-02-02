Замороженная приватизация

В этом году правительство рассчитывает продать госсобственности всего на 17 млрд рублей без учета крупных активов, сообщил на заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев. В прошлом году объем приватизации составил 407 млрд рублей, не считая пакета «Роснефти». Таким образом, в этом году темпы продажи госимущества могут замедлиться в 24 раза, если ситуация с бюджетом позволит не продавать самые лакомые для рынка активы, среди которых ВТБ и «Совкомфлот».

Приватизация проводится не только для пополнения бюджета, но и для улучшения практики корпоративного управления, отметил премьер. Через расширение состава акционеров российские компании привлекают высококлассных топ-менеджеров и приобретают ценный опыт.

— Сами компании должны в результате приватизации получить и эффективных собственников, и грамотных управленцев, которые смогут выстроить современную систему и привлечь долгосрочные инвестиции в эти объекты, — отметил Дмитрий Медведев.

В плане приватизации на этот год 500 акционерных обществ, около 300 ФГУПов, а также доли в обществах с ограниченной ответственностью. В это число не входят крупнейшие активы, решения о продаже которых будут приниматься отдельно в зависимости от ситуации в экономике и наличия инвестиционного окна.

— Я имею в виду и банки, и некоторые предприятия сырьевого сектора, промышленности, инфраструктурные предприятия. Отдельные решения по ним должны быть еще окончательно согласованы и приняты, — пояснил Дмитрий Медведев.

При этом правительство сохраняет намерение сокращать государственное присутствие в экономике в тех случаях, когда это целесообразно, подчеркнул премьер.

В прошлом году правительство реализовало госимущества на 407 млрд рублей, следует из предварительного отчета Минфина об исполнении бюджета. В эту сумму не включена декабрьская сделка по продаже 19,5-процентного пакета «Роснефти», которая принесла бюджету около 710 млрд рублей. Другой крупной сделкой 2016 года стала продажа одного из крупнейших в мире производителей алмазов, «Алроса», за 52,3 млрд рублей.

Активизировать приватизационные процессы в прошлом году правительство подтолкнула ситуация с бюджетом, который из-за падения цен на нефть недополучил запланированных доходов. В этом году благодаря значительному улучшению ситуации с доходами острой потребности продавать самые крупные активы нет, полагают эксперты.

По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, в этом году велики шансы, что приватизации крупных компаний — ВТБ, «Совкомфлота», «Роснефти» — не будет.

— Финансовой необходимости в этом нет из-за роста цен на нефть, которые становятся основным источником покрытия дефицита бюджета, — пояснил Владимир Тихомиров. — Чем выше цены на нефть, тем меньше необходимости привлекать государство к решению вопроса наполнения бюджета. В результате сделки по приватизации, о которых было заявлено, переносятся на следующие годы.

По его словам, разумно, если правительство будет стремиться продать крупные госактивы уже после отмены санкций, когда они будут стоить значительно дороже.

— В этом году проблема дефицита бюджета пока не стоит настолько остро, что могла бы вызвать некую спешку с точки зрения приватизации, — соглашается директор, руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Наталья Порохова. — Сейчас цены на нефть выше тех, что заложены в бюджете.

