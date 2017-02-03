Глава службы безопасности президента возглавит Федерацию бокса России

Любительский бокс в России ждут перемены. После Олимпийских игр в Рио, результаты которых были признаны удовлетворительными, не были продлены соглашения с главным тренером национальной команды Александром Лебзяком и исполнительным директором Федерации бокса России Евгением Судаковым. Олимпийский чемпион Лебзяк заявил, что не согласен с принятым руководством федерации решением и назвал голосование, проведенное в его отсутствие, нелегитимным — главный тренер сборной не присутствовал на отчетном заседании исполкома федерации, где подводились итоги Игр в Рио.

В итоге Федерация бокса России (ФБР) раскололась на два лагеря. Одна половина встала на защиту президента организации Бориса Иванюженкова, вторая выступила за Лебзяка. На 14 октября 2016 года было назначено отчетно-выборное заседание ФБР. Одним из главных пунктов его повестки должны были стать выборы руководства организации — президента, вице-президента и исполкома. Лебзяк и его сторонники выдвинули своего претендента на должность руководителя любительского бокса — Эдуарда Хусаинова. Также были зарегистрированы еще три кандидата — руководитель высшего наблюдательного совета федерации Евгений Муров, президент Федерации бокса Московской области Сергей Данилов и представитель этой же организации Леонид Котляр. Действующий президент ФБР Борис Иванюженков решил не переизбираться на новый срок.

Однако за два дня до заседания было объявлено о его переносе на 17 ноября. Но и в этот день заседание не состоялось — его перенесли на 1 февраля 2017 года. Делегаты, не согласившиеся с очередным изменением даты, провели альтернативное заседание, на котором президентом федерации был избран Эдуард Хусаинов, а Лебзяк и Судаков возвращены в состав исполкома. Борис Иванюженков, являвшийся на тот момент президентом Федерации бокса России, назвал прошедшее заседание нелегитимным, а его результаты — недействительными.

Виталий Мутко, на тот момент являвшийся министром спорта, назвал прошедшее мероприятие «не имеющим отношения к федерации» и призвал провести официальное заседание 1 февраля.

По итогам совещания было принято решение об упразднении должности президента Федерации бокса России — главной должностью в любительском боксе стал председатель высшего наблюдательного совета. Им был избран глава службы безопасности президента России Алексей Рубежной. Генерал Евгений Муров, ранее исполнявший полномочия главы высшего наблюдательного совета, стал почетным председателем ФБР. Генеральным секретарем федерации стал глава представляющей интересы Роя Джонса и братьев Чудиновых промоутерской команды «Патриот» Умар Кремлев.

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, присутствовавший на закрытом заседании, рассказал «Известиям» об изменениях, которые ждут Федерацию бокса России.

— Я очень надеюсь, что с избранием Алексея Рубежного наш любительский бокс ждут большие перемены, — сказал Григорий Дрозд. — Этот человек наведет порядок в организации и даст толчок к развитию бокса в нашей стране. Его кандидатура была выбрана единогласно. Что касается Умара Кремлева, то его должность не подразумевает единоличного принятия решений. Можно сказать, что он — рупор исполкома, человек, озвучивающий решения организации. Лебзяка на заседании не было, но я думаю, что именно он продолжит возглавлять тренерский штаб нашей сборной. Сегодня нет ни одного специалиста уровня Александра Борисовича. В целом прошедшее заседание я могу назвать довольно успешным.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

