В ГД отстранение российских паралимпийцев назвали дискриминацией

Паралимпийский комитет России (ПКР) объявил, что, несмотря на гарантии Москвы, Международный паралимпийский комитет (IPC) не разрешил россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях Игр-2018. Фактически это означает, что российские спортсмены могут в полном составе пропустить Паралимпиаду в Пхенчхане.

Комитет Государственной думы РФ по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике 8 февраля проведет заседание о ходе подготовки сборной России к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане. На нем в первую очередь будет обсуждаться недопуск российских паралимпийцев к квалификационным соревнованиям.

— Мы готовим ряд мероприятий для всестороннего обсуждения сложившейся ситуации, — рассказал «Известиям» глава комитета Михаил Дегтярев. — 8 февраля ключевой темой заседания комитета станут вопросы подготовки российских паралимпийцев к международным стартам, включая, разумеется, Игры в Южной Корее 2018 года. А 9 февраля мы проведем парламентские слушания на тему борьбы с допингом и защиты наших спортсменов в этом вопросе. К обсуждению приглашены руководители всех профильных министерств и ведомств, юристы и общественные объединения. Кроме того, официальные приглашения направлены главам российских спортивных федераций и организаций, ряду международных экспертов.

Михаил Дегтярев отметил, что решение Международного паралимпийского комитета по отношению к нашей стране носит дискриминационный характер.

— То, что IPC еще в прошлом году отстранил наших паралимпийцев от Игр в Рио, уже обозначило некую тенденцию, курс руководства IPC по отношению к России, — сказал депутат. — Это открытая дискриминация по национальному признаку, это пресловутая коллективная ответственность, бездоказательные обвинения, выдвинутые против наших спортсменов. Поэтому ожидать другого решения сейчас было сложно. Ведь давно известно, что уже создана «дорожная карта», нашему паралимпийскому комитету выдвинуты критерии соответствия политике IPC. При этом часто «забывают», что все допинг-пробы российских атлетов анализируются за рубежом, в Великобритании. Даже на территории России они отбираются британскими допинг-офицерами, и за это платит российский паралимпийский комитет. Хорошо, с этим можно согласиться, и ПКР действует в соответствии с перечнем критериев, которые выдвинуты международной организацией. Однако там есть пункты, которые сложно назвать отвечающими международным правовым нормам и олимпийской хартии.

Глава комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике всё же не исключил, что ПКР могут вернуть аккредитацию в IPC.

— Сегодня нужно всесторонне готовиться к защите прав и интересов наших паралимпийцев, в том числе — в международных судах, — отметил Михаил Дегтярев. — Бояться этого не стоит, поскольку своим решением МПК де-факто уже отстранил наших спортсменов от участия в Паралимпиаде-2018. И даже если за неделю до начала Игр будет принято решение о восстановлении аккредитации нашего паралимпийского комитета, это в любом случае не позволит российским спортсменам быть отобранными на соревнования в Пхенчхане — у них просто не будет достаточного для квалификации количества очков, которые они могли бы набрать в международных соревнованиях. Мы не должны вмешиваться в процесс выполнения «дорожной карты» по линии IPC — ПКР, ибо на Западе любой намек на участие государства в деятельности общественной организации, равно как и любые заявления наших чиновников или депутатов, расценивают как вмешательство.

Михаил Дегтярев считает, что действия МПК направлены в том числе и на устранение опасного для Великобритании конкурента в лице России, которая в прошлом была лидером паралимпийского спорта.

— Таким образом, мой прогноз — членство российского паралимпийского комитета в МПК будет восстановлено, но иезуитским методом — накануне старта Игр, когда любые шансы наших паралимпийцев принять в них участие будут равны нулю из-за прошлогоднего волюнтаристского решения об отзыве аккредитации, — пояснил глава комитета ГД по спорту. — Вот то, чего хочет добиться господин (Филип. — «Известия») Крэйвен и так называемое британское лобби. Конечно, с их стороны это неспортивное поведение, дискриминация по национальному признаку, которое в совокупности с коллективной ответственностью разрушает спорт. Ведь прежде британцы были лидерами паралимпийского движения, а после Игр в Сочи наши ребята совершенно заслуженно, геройскими усилиями заработали свои медали. Конечно, на Западе это никому не понравилось. Ответ мы сейчас и наблюдаем — действия, направленные на ликвидацию конкуренции любыми способами.



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