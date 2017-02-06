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Грузовую авиацию «соберут» на «Иле» к маю 2018 года

После этого ОАО «Ил» присоединят к Объединенной авиастроительной корпорации

Фото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует в мае 2018 года завершить все работы по формированию дивизиона транспортной (грузовой) авиации на базе ОАО «Ил». Слияние новой структуры с ОАК с переходом на единую акцию может состояться уже в 2019 году. Генеральный директор фирмы Ильюшина Сергей Вельможкин считается основным претендентом на должность главы будущего структурного подразделения транспортной авиации ОАК.

Под одним юридическим лицом — ОАО «Ил» — будут собраны Воронежское акционерное самолетостроительное общество, ульяновский завод «Авиастар-СП», АО «ОАК — транспортные самолеты», Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева (Жуковский), московское ЗАО «Ил-Ресурс», а также, возможно, 123-й (Старая Русса, Новгородская область), 308-й (Иваново) и 325-й (Таганрог) авиаремонтные заводы.

— Объединение всех предприятий в сфере разработки, создания, модернизации, проведения ремонтных работ и сервисного обслуживания авиационной техники в сегменте транспортной авиации позволит приблизить активы организаций к собственнику, повысить их операционную эффективность, организовать устойчивое серийное производство и управление полным жизненным циклом транспортных самолетов, — заявили «Известиям» в ОАК.

В числе задач краткосрочного периода для дивизиона транспортной авиации определены построение корпоративной системы управления, консолидация всех заказов и кредитных портфелей, оптимизация производственных мощностей, а также поиск и заключение новых контрактов, в том числе экспортных.

Согласно утвержденному плану ОАК по формированию дивизиона транспортной авиации, новые активы войдут в состав «Ила» в качестве филиалов.

Консолидированное технико-экономическое обоснование предстоящей реорганизации предприятий будет разработано к 1 марта 2017 года. Госрегистрация дополнительного выпуска акций ОАО «Ил» намечена на январь 2018 года. Эта эмиссия может быть размещена в апреле-мае 2018 года путем конвертации акций присоединяемых предприятий в акции «Ила».

Завершением всех формальных этапов и процедур по созданию дивизиона транспортной авиации можно будет считать факт государственной регистрации изменений в устав ОАО «Ил» в части размера уставного капитала. По плану ОАК она намечена на конец мая 2018 года.

Стоимость будущего актива пока непонятна. По словам представителя ОАК, аудит и оценка будут завершены в октябре 2017 года.

— По сумме говорить сложно — предприятий много, но не все из них прибыльны. Сейчас в процессе находится проведение нескольких допэмиссий с увеличением уставного капитала за счет средств федеральных целевых программ, — пояснили в ОАК.

Основным претендентом на должность главы будущего структурного подразделения транспортной авиации ОАК является нынешний гендиректор ОАО «Ил» Сергей Вельможкин.

Базовый сценарий корпоративной реорганизации ОАК предполагает на первом этапе создание в целом трех дивизионов — транспортной авиации, военной авиации и стратегической и специальной авиации. Все три дивизиона будут переведены на единую акцию ОАК и получат статус внутренних структурных подразделений корпорации.

Дивизион гражданской авиации будет сформирован и интегрирован в структуру ОАК, но на втором этапе, заявили в корпорации. Сроки пока не определены. В его состав должны будут войти производители современных пассажирских самолетов для воздушного транспорта — АО «Гражданские самолеты Сухого» (производство ближнемагистральных самолетов SSJ-100) и корпорация «Иркут» (проект среднемагистрального МС-21).

По мнению главного редактора портала «АвиаПорт» Олега Пантелеева, «Иркут» в настоящее время является неделимой бизнес-единицей, так как предприятие присутствует не только в гражданском сегменте, но и в военном (выпускает Су-30).

— Таким образом, его интеграция в состав подразделения гражданских самолетов в настоящее время является затруднительной. Поэтому, возможно, и было решено отложить этот процесс и провести его позднее в качестве второго этапа реорганизации ОАК. Впрочем, через несколько лет в случае завершения программы Су-30 вопрос принадлежности «Иркута» может отпасть сам собой, — считает Пантелеев.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Грузовую авиацию «соберут» на «Иле» к маю 2018 года

Грузовую авиацию «соберут» на «Иле» к маю 2018 годаПосле этого ОАО «Ил» присоединят к Объединенной авиастроительной корпорации

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