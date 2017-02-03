Дефицит нестрогого режима

В 2017 году подсудимые начали отбывать новый вид наказания — принудительные работы. Для осужденных к этому виду наказания ФСИН РФ построил и оборудовал четыре исправительных центра и несколько специальных участков при уже существующих исправительных колониях. Новые учреждения готовы принять около 900 человек единовременно, хотя число потенциальных осужденных к этому виду наказания превышает десятки тысяч человек в год. Эксперты считают, что в новых исправительных центрах может быстро возникнуть дефицит свободных мест. А по данным источника «Известий» в судебном сообществе, столичным судьям неофициально рекомендовано как можно реже выносить такие приговоры.

В 2017 году четыре исправительных центра начали свою работу в Георгиевске (Ставропольский край), Ишиме (Тюменская область), поселке Зеленом (Тамбовская область) и Уссурийске (Приморский край). Помимо этого, участки для осужденных к принудительным работам открылись в Уфе (Башкирия), Краснокаменске (Забайкальский край), Волжском (Самарская область), Анохово (Смоленская область), Североонежске (Архангельская область), Новосибирске и Сегеже (Карелия). Позже исправительные центры откроют в регионах, которые смогут обеспечить отбывающих наказание рабочими местами.

В исправительных центрах установлен более мягкий режим, чем в исправительных колониях. Без разрешения администрации осужденным запрещено покидать территорию центра. Зато они будут жить в исправительном центре, который скорее напоминает обычное общежитие, и работать по трудовому договору за его пределами на предприятиях. Договор с работодателями будут подписывать региональные управления ФСИН.

Закон разрешает направлять приговоренных к принудительным работам на предприятия вне исправительного центра. Например, на стройки, учреждения жилищно-коммунального хозяйства или промышленные предприятия. Так, например, в Ставропольском крае осужденные будут работать на производстве ООО «Краснокумский кирпичный завод».

После завершения трети срока осужденные смогут получить разрешение от администрации на поселение за пределами центра. Причем на съемной квартире или в комнате общежития они смогут жить вместе с семьей.

— Все осужденные будут трудоустроены на близлежащих предприятиях, — рассказал «Известиям» временно исполняющий полномочия начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН РФ Евгений Лукьянец. — По закону зарплата остается на руках у осужденного за вычетом денег, которые идут на оплату услуг ЖКХ и удерживаются по решению суда в пользу государства или потерпевших. Ее размер зависит от штатного расписания учреждения или фирмы, где осужденный отрабатывает наказание. Свободными деньгами он может распоряжаться так, как считает нужным, — например, покупать продукты питания.

По словам Евгения Лукьянца, принудительные работы должны применяться как альтернатива лишению свободы, если срок наказания не превышает пяти лет. Суд вправе назначить их за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкие преступления, совершенные впервые, — это рассматривается как очередной шаг к гуманизации уголовных наказаний. Ведь осужденный на принудительные работы полностью не изолируется от общества, не теряет связь с близкими людьми и не приобщается к криминальной субкультуре.

— Во ФСИН создано 896 мест для отбывания принудительных работ, — рассказал «Известиям» Евгений Лукьянец. — В четырех центрах могут быть размещены 464 осужденных, при существующих исправительных учреждениях — еще 432 человека.

Но общественники и эксперты обеспокоены тем, что не всем осужденным к принудительным работам в новых центрах хватит мест.

— Смысл создания центров мне до конца не понятен, — рассказала «Известиям» генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель», член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова. — Потенциальных осужденных — тысячи, а центры рассчитаны не несколько сотен человек. Они же быстро переполнятся и возникнет дефицит мест. Есть опасность, что они могут превратиться в заведения для «блатных» осужденных.

По словам Елены Зеленовой, разветвленную сеть исправительных центров с рабочими местами создать непросто.

— Мощных промышленных центров, к которым привязывали, например, колонии-поселения в СССР, сейчас нет, — говорит она. — В 1990-е промышленный комплекс страны был основательно разрушен. Конечно, в местах лишения свободы и сейчас изготавливается свыше 100 тыс. наименований продукции, но это в основном несложные изделия — например, конверты и рукавицы.

Однако руководство ФСИН считает, что дефицита мест не должно возникнуть.

— Переполнения исправительных центров мы не ожидаем, — пояснил «Известиям» Евгений Лукьянец. — Сейчас судебные власти аккуратно применяют новую меру наказания. Осужденные только начинают поступать в учреждения ФСИН. В данный момент мы знаем о семи приговорах. В ставропольский исправительный центр, расположенный в городе Георгиевск, в ближайшее время поступят три человека. По одному человеку начнут отбывать наказание в Приморье, Самарской, Смоленской и Архангельской областях.

По данным источника «Известий», столичным судьям неофициально рекомендовано как можно реже выносить такие приговоры. А официальные данные о количестве таких приговоров косвенно подтверждают эту информацию.

— В 2016 году такая мера наказания, как принудительные работы, была применена один раз, — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. — Такое решение было принято одним из мировых судей. Федеральные судьи подобных решений не принимали. Были ли вынесены подобные приговоры в 2017 году, пока неизвестно — статистика будет подведена позже.

По словам Ульяны Солоповой, вынося приговор, судьи руководствуются принципами назначения наказания.