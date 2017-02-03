Этика телефонного общения

С президентом Филиппин Родриго Дутерте американский лидер Дональд Трамп разговаривал по телефону семь минут и даже успел пригласить собеседника в Вашингтон на кофе. С канцлером Германии Ангелой Меркель беседа длилась 45 минут. С Владимиром Путиным примерно столько же. С премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом разговор по плану должен был длиться час, но разъяренный Трамп бросил трубку на 25-й минуте. Как сообщает пресса, камнем преткновения стали непримиримые позиции по вопросу иммигрантов.

Кому из лидеров стран позвонил Дональд Трамп и каковы результаты разговора? Этот вопрос занимает все мировые СМИ.

Телефонные переговоры лидеров стран иногда планируются несколько месяцев. Перед самим звонком, служба безопасности не просто тщательно, а очень тщательно проверяет — тот ли человек на другом конце провода, не самозванец ли. Ведь такое случалось! В 2003-м, например, в Америке ведущий одной радиостанции дозвонился Уго Чавесу и вел с ним беседу от имени Фиделя Кастро. Можно вспомнить еще несколько примеров из совсем недавнего прошлого.

Потому-то иной раз настоящие политики и не могут дозвониться друг до друга. Спецслужбы перестраховываются. Так, в 2010 году Хиллари Клинтон публично пожаловалась на оператора Белого дома, который не верил, что говорит именно с бывшей первой леди США.

Если переговоры планируются, то всегда закладывается и их продолжительность. Принято четко придерживаться намеченного регламента. Пунктуальность и уважение к чужому времени — главные императивы этикета. И это касается не только телефонных переговоров лидеров стран, но и деловых людей в целом.

Простой звонок по работе, если вы обращаетесь с каким-то вопросом, должен длиться 4–5 минут. Не больше. Будьте любезны уложиться. Либо уточняйте, располагает ли ваш собеседник временем. И здесь, пожалуйста, поконкретнее. Нельзя позвонить и спросить: «Есть секундочка?» и тараторить полчаса. Говорите четче. Секундочка — быстрый вопрос по делу. Не факт, что в данный момент вам могут уделить даже 10–15 секунд.

Американский писатель Кристофер Бакли сказал: «Вот в чем прелесть мобильного телефона: ты еще и до работы не добрался, а утро уже испорчено». Поэтому стоит ли говорить, что беспокоить человека по рабочим вопросам Его Величество этикет разрешает только в рабочее время? И если сотрудник в отпуске или на больничном, сделайте милость— оставьте его в покое.

Попытка обсудить работу с шефом, когда тот уже готовится ко сну, — особый вид бунтарства или, скорее всего, это просто признак слабого ума. Даже если вас посетила гениальная идея, не стоит писать об этом начальнику ночью. Впрочем, если ищете повод быть уволенным или прослыть трикстером, то да, подтверждаю, способ верный.

Личные звонки допустимы с полудня и до восьми вечера. В крайнем случае с десяти утра. Если ждать вы не можете, тогда пишите сообщение с кратким изложением, чего хотите. Многим это правило не по душе, ведь нам так нравится думать, что мобильник друга/коллеги/мужа/жены — это для нашего удобства! Нет, друзья. Наивное заблуждение нашего эго. Мобильный телефон человек приобретает в первую очередь для своего личного комфорта. Для того, чтобы он мог с нами пообщаться, когда ему удобно. Не наоборот.

И если он не берет трубку, не отвечает на сообщение, то делает это только потому, что имеет полное право не общаться. Он не ваш секретарь и не ваш слуга. А вот имеем ли право мы трезвонить всякий раз, когда нам взбрело в голову, — это вопрос. Люди тактичные считают, что звонок — мера крайняя (если только вы не входите в круг самых близких и желанных людей). Часто вежливее все-таки сначала отправить SMS, если вопрос не срочный.



Но и с этим нужна мера. Вам знакомо состояние, когда иной раз от мобильного телефона начинает трясти? Когда этот золотой или цвета pink девайс становится источником раздражения? Если нет, то звонят или пишут вам, скорее всего, не очень часто.

Автор — международный эксперт по протоколу и этикету