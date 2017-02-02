Адвокат: Кара-Мурза-младший в критическом состоянии, без сознания

Владимир Кара-Мурза-младший, координатор «Открытой России», находится без сознания на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медикам пока непонятны причины наступившего критического состояния, сообщил в четверг его адвокат Вадим Прохоров.

«К сожалению, состояние критическое. В настоящее время Володя не в сознании. Наступила полиорганная недостаточность. Проводится искусственная вентиляция легких, гемодиализ и иные реанимационные процедуры. Причины наступившего критического состояния медикам неясны», — цитирует Прохорова РИАМО.

Адвокат передал огромную признательность от родственников, близких и друзей всем, кто выражает обеспокоенность состоянием Кара-Мурзы и предлагает свою помощь.

Ранее Прохоров сообщил о том, что председатель Фонда Бориса Немцова, журналист и публицист Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Москве со схожими симптомами болезни двухгодичной давности, когда у него диагностировали острую почечную недостаточность.

Владимир Кара-Мурза-младший 27 мая 2015 года был госпитализирован в больницу № 1 имени Пирогова.



Тогда адвокат утверждал, что у журналиста были все признаки отравления. По его словам, в анализах, взятых на третий день после того, как публицист почувствовал себя плохо, было обнаружено многократное превышение предельно допустимых концентраций металлов.

Отец журналиста отмечал, что, по мнению врачей, интоксикацию вызвал прием двух групп несовместимых препаратов.



В конце 2015 года Владимир Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело по факту его отравления. Возбуждать уголовное дело тогда не стали.