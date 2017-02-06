Минобороны создало каталог сирийских беспилотников

Минобороны создало каталог беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), добытых в ходе операции в Сирии. В перечень входит несколько десятков коммерческих, военных и даже самодельных дронов из самых разных стран мира. Все изделия изучаются, тестируются, а часть проходит летные испытания в специальном центре в Коломне. По словам экспертов, каталог позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также тактику применения БПЛА.

По словам нескольких собеседников «Известий» в авиастроительной отрасли и военном ведомстве, каталог БПЛА ведется с начала российской операции в Сирии. На каждый дрон есть отдельный документ с его фотографиями, примерными техническими схемами и описаниями особенностей конструкции. Если же беспилотник достался в исправном состоянии и с терминалом управления, то в его каталожное описание добавляются результаты летных испытаний. Испытывают трофеи в коломенском межвидовом центре беспилотной авиации.

— В настоящее время изучены несколько десятков беспилотников, — рассказал «Известиям» представитель авиастроительной отрасли. — Изделия были переданы сирийскими военными либо подобраны специалистами в местах боев. Большая часть беспилотников досталась в плохом состоянии — попавшие в аварию, сбитые или вышедшие из строя. Но были и полностью исправные, в полной комплектации и с пультами управления.

По данным «Известий», в каталог попала широкая линейка изделий, принадлежавших как ИГ (запрещено в России. — «Известия»), так и другим отрядам боевиков. Больше всего беспилотных трофеев удалось найти в освобожденных Пальмире и Алеппо. Именно там подобрали большинство исправных беспилотников в полной комплектации.

В перечень попали как миниатюрные гражданские квадрокоптеры, так и достаточно большие, весом в десятки килограммов, аппараты. Значительная часть трофеев — это коммерческие изделия от производителей из десятков стран мира, в том числе Европы, США и Китая. Но есть и специализированные военные дроны. В частности, легкие американские БПЛА RQ-11 Raven. По всей видимости, они были захвачены боевиками ИГ у иракских силовиков.

Также в каталог попало большое количество самодельных летающих аппаратов. Примечательно, что часть «самоделок» изготовлена из заводских деталей. Но есть и полностью кустарные. Такие изделия несут либо обычные цифровые фотоаппараты-«мыльницы», либо небольшие заряды взрывчатки.

— Основной источник получения БПЛА террористами в Сирии — это онлайн-магазины, — рассказал независимый военный эксперт Юрий Лямин. — Они их покупают, например, через Турцию. Делают собственные летательные аппараты, которые собирают также из деталей, закупленных через интернет. Самая популярная модель — это коммерческие беспилотники Skywalker и Skyhunter. Каждый стоит всего несколько сотен долларов. К ним можно привязать взрывчатку и использовать как дроны-камикадзе.

Как отмечает редактор специализированного издания в области беспилотной авиации UAV.ru Денис Федутинов, даже по попадавшим в прессу обрывочным данным известно, что террористы ИГ широко используют системы БПЛА.

— Во-первых, это коммерчески доступные системы. К примеру, здесь были замечены китайские мультироторные БПЛА, а также малоразмерный БПЛА самолетного типа X-UAV, также китайского происхождения, — отметил специалист. — Во-вторых, сюда могли попасть мини-БПЛА американской разработки, направленные иракской стороне в качестве военно-технической помощи. В-третьих, возможно, что в ИГ осуществлялись собственные проекты в области систем БПЛА. Разумеется, малого класса и ограниченной функциональности.

По словам специалиста, изучение образцов беспилотных летательных аппаратов из Сирии представляет практический интерес для российских военных. Поскольку позволяет оценить уровень разработок, доступных потенциальному противнику, а также косвенным образом —тактику их применения.