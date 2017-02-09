Вслед за шубами от подделок хотят защищать мониторы

В Евразийской экономической комиссии обсуждают возможность маркировать специальными метками компьютерные мониторы, рассказали «Известиям» участники совещаний в ЕЭК. «Пометить» мониторы могут RFID-метками по примеру шуб, либо метками DataMatrix, или QR-кодами. Прийти к удобному для властей и бизнеса решению рассчитывают в ближайшие месяцы.

В странах Евразийского экономического союза вслед за маркировкой меховых изделий могут ввести маркировку компьютерных мониторов. Такая идея обсуждалась на заседании Евразийской экономической комиссии 27 января, рассказали «Известиям» три участника заседания. Этот вопрос также был зафиксирован в повестке встречи (копия есть в распоряжении «Известий»). На совещании обсуждали результат введения маркировки для меховых изделий и распространение опыта на другие категории товаров. По-прежнему обсуждается ранее озвученный вопрос о целесообразности маркировки обуви.

Как говорят участники встречи, пока что принципиального решения о маркировке компьютерных мониторов не принято.

— Неизвестно, есть ли черный рынок мониторов и каков его объем. В случае с шубами нужно было легализовать торговлю, и это получилось, а здесь пока неясна целесообразность, — отмечает один из собеседников «Известий».

Другой участник уточняет, что пока неясно, какие метки поставить на мониторы.

— Рассматриваются варианты RFID-меток, меток DataMatrix, двухмерных меток, или QR-кодов. В течение ближайших трех месяцев мы определимся, какой вариант наиболее удобен властям и бизнесу, — сказал участник совещания.

В пресс-службе ЕЭК от комментариев воздержались.

Руководитель проекта «Нетоскоп» Павел Храмцов поясняет, что RFID-метки производителям придется закупать отдельно, а остальные, представляющие собой двухмерное изображение, можно просто наносить на упаковку. С точки зрения защиты от подделок их эффективность одинакова, но с точки зрения учета наиболее удобны RFID-метки, говорит эксперт.

— Для них не требуется прибора, который нужно подносить к метке, — учитывать можно автоматически при пересечении терминалов, — объяснил Храмцов.

Директор по связям с общественностью предприятия «Микрон» Алексей Дианов говорит, что радиочастотные метки всё же надежнее, а типографские знаки можно подделать.

— В год мы можем производить от 500 млн меток, так как они относительно «стандартные»: для меха, лекарств, мониторов и прочего используется одинаковый форм-фактор в виде антенны и чипа на пластике. Дальнейшая «упаковка» может быть любой: с полиграфической защитой или без нее. Стоимость при тираже от 10 млн составит от 5 до 10 рублей в зависимости от типа метки и тиража, — рассказал Дианов.

Напомним, с 1 апреля 2016 года в странах ЕАЭС в рамках эксперимента была введена маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. С 12 августа прошлого года маркировка стала обязательной. Ключевая задача маркировки — снизить долю «серых» товаров легкой промышленности в обороте стран союза. Как сообщалось ранее, официальный оборот меховых изделий в России в 2016 году вырос примерно в девять раз. При этом 20% участников рынка, ранее не предоставлявшие отчетность в налоговые органы, легализовали свой бизнес.

— Рынок потребительской электроники в России, в том числе и компьютерных мониторов, — один из самых легальных секторов экономики, — уверяет директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

— Большое количество мониторов производится в России. Проблем с легальностью этого сегмента нет. У каждого монитора есть серийный номер, который импортер обязан вносить в специальную графу при прохождении таможенных процедур, поэтому проблем с прослеживаемостью и идентификацией каждого изделия быть не должно и сегодня, — заметил Гуськов.