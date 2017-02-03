Порошенко собрался туда, где его не ждут

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost сказал, что собирается организовать референдум о вступлении страны в НАТО. Такое заявление украинский лидер сделал, несмотря на ситуацию в Донбассе и не учитывая позицию самого Североатлантического альянса, который явно не желает видеть Украину полноправным членом блока. По словам Порошенко, за присоединение к НАТО выступает 50% населения. Однако президент не учел в своих подсчетах жителей Донбасса. Как полагают эксперты, если общенародное голосование по данному вопросу всё же состоится, это будет означать фактическое признание самопровозглашенных республик и отказ от притязаний на Крым, который Киев по-прежнему считает своей территорией.

— Что я по-настоящему ценю, так это мнение украинского народа. Четыре года назад за членство Украины в НАТО выступали 16%. Сейчас эта цифра составляет 54%. Как президент, я обращусь к мнению моего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО. Если украинцы за это проголосуют, я сделаю всё, чтобы добиться членства в атлантическом альянсе, — заявил Петр Порошенко немецкому изданию.

В процессе потенциального присоединения Украины к НАТО сразу возникает несколько проблем. Они с большой долей вероятности помешают Киеву осуществить задуманное и могут даже поставить под вопрос украинскую государственность. Во-первых, как ранее сообщали «Известия», на данный момент в альянсе не понимают, каким образом Украина может усилить безопасность других членов НАТО, и поэтому выступают против расширения блока за ее счет. О весьма отдаленной перспективе членства Украины в блоке говорил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во-вторых, проведение референдума исключает голосование жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, где население идею о вступлении в НАТО отнюдь не поддерживает. Поэтому инициатива Порошенко может привести к еще большим проблемам и подлить масла в огонь войны в Донбассе.



И в-третьих, референдум де-факто станет отказом Киева от претензий на Крым — ведь если Украина считает его своей территорией, то жители полуострова теоретически должны были бы участвовать в плебисците.

Как рассказал «Известиям» председатель комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников, с одной стороны, заявление президента Украины говорит о его намерениях формально «заручиться» поддержкой народа, а с другой — ставит под угрозу целостность страны.

— Порошенко хочет решить для себя конституционную задачу, чтобы потом размахивать результатами референдума, заявляя, что народ его поддерживает. Если бы это намерение было честным, то референдум надо было проводить, когда на Украине не было территориальных конфликтов. И это предлагалось многими общественными объединениями, когда об участии страны в НАТО начинали говорить президенты прошлых лет. Сейчас спрашивать у народа, часть которого воюет и не будет голосовать, более чем странно, — отметил депутат.

Политик напомнил, что страна с территориальным конфликтом не имеет права стать частью НАТО, поэтому опираться на результаты референдума украинский президент не может.

— С одной стороны, Порошенко пытается найти себе подспорье, а с другой — этой инициативой разрушает страну. Если он скажет, что опирается на результаты референдума, то потеряет половину государства, поскольку жители Донбасса не участвовали в голосовании, а меньшинство на востоке не согласится с этим решением, — отметил Леонид Калашников.

Директор киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с «Известиями» отметил, что в приведенных Петром Порошенко данных о 54% сторонников вступления в НАТО не учитываются жители Донбасса и Крыма, которые Киев считает своими территориями.

— Если бы они учитывались, то за НАТО выступали лишь 35% человек. Мотив у Порошенко очень простой. Он хочет зафиксировать антироссийский вектор, сославшись на мнение народа. Если ему удастся провести референдум, то он скажет, что именно народ не хочет дружить с Москвой. В этом стоит искать исключительно внутриукраинский смысл. Другой смысл заключается в том, что подобный референдум означает: Донбасс — это уже отрезанный ломоть, поскольку в Донбассе и в Крыму, который, по украинскому законодательству, часть Украины, голосования не будет. Этот референдум закрепляет новые границы Украины, если Киев считает его легитимным. Это вариант — отказаться от Донбасса «с черного входа». При этом с точки зрения международного права такой референдум не может быть легитимным, поскольку проводится не на всей территории государства, — пояснил Михаил Погребинский.

Политолог также напомнил, что НАТО «уже много раз дало понять Порошенко, что никакого вступления Украины сейчас не будет», поскольку страна с «территориальным спором, не говоря уже о военном конфликте», не может стать частью альянса. Кроме того, для вступления в НАТО референдум не обязателен.