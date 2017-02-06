Интересы Дамаска и Анкары совпали в Алеппо

В последние дни сирийская правительственная армия вплотную подошла к турецкой и заняла несколько деревень в провинции Алеппо. До этого они контролировались турками и их союзниками из числа сирийской вооруженной оппозиции. Получилось, что два соседа, чьи отношения оставляют желать лучшего, теперь вынуждены бороться с террористами вместе. Достичь этого удалось благодаря усилиям Москвы, считают в Совете Федерации РФ. Именно Россия выступила посредником между Дамаском и Анкарой, что позволило не допустить вооруженных столкновений турецких и сирийских войск.

Россия координирует действия Сирии и Турции в провинции Алеппо. Именно это позволяет избегать вооруженных провокаций и столкновений между сторонами, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так он прокомментировал начавшееся соприкосновение сирийских и турецких войск в Алеппо.

— Мы работаем на территории Сирии и не можем не проводить такую координацию. Мы согласовываем все решения. Это непростая работа, но она дает свой результат, — отметил сенатор.

За последние дни сирийские войска продолжили продвижение к северо-востоку от города Алеппо и вышли к территориям под контролем турецких вооруженных сил и оппозиционной Сирийской свободной армии. Более того, они заняли несколько деревень, откуда турки и союзные им вооруженные группировки ранее выбили боевиков ИГ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»). Несмотря на это, между сторонами не было зафиксировано ни одной вооруженной стычки, что и дало почву для разговоров о наличии неких согласованных действий между Россией и Турцией с одной стороны, а также Россией и Сирией — с другой.

Напомним, что Анкара, которая в августе в рамках операции «Щит Евфрата» ввела войска на территорию своего южного соседа, изначально называла своей целью борьбу с террористическими организациями. К ним наряду с ИГ турецкие власти относят еще и курдские отряды народной самообороны, действующие на севере Сирии.

— Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, — заявил в декабре 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отношения Анкары и Дамаска нельзя назвать даже рабочими — дипломатические связи между двумя странами разорваны с марта 2012 года. За время сирийского конфликта между сторонами не раз происходили инциденты как на земле, так и в воздухе. А в рамках операции «Щит Евфрата» турецкие войска поддерживает Сирийская свободная армия, выступающая против властей в Дамаске.

Несмотря на все противоречия, теперь Анкаре и Дамаску приходится выступать единым фронтом против террористов ИГ. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что ситуацию нужно использовать на общее благо.

— Это тот случай, когда надо ковать железо, пока горячо, — пояснил эксперт. — В настоящее время Россия является, по сути, единственным партнером Турции. Все остальные страны, которые оказывают влияние на ход сирийского конфликта, от нее отвернулись. И сейчас для Эрдогана нет причин ссориться с нами. К тому же его куда больше интересуют курды, которых он считает террористами. Кроме того, надо понимать, что речь идет о сирийской территории. И если следовать принципу сохранения целостности Сирии, турецким войскам ее в любом случае придется покинуть. Из этого можно сделать вывод, что координация (действий Анкары и Дамаска. — «Известия») в том или ином виде действительно присутствует.

