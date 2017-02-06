Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Интересы Дамаска и Анкары совпали в Алеппо

Два соседа, чьи отношения оставляют желать лучшего, вместе борются с террористами

Фото: REUTERS/KHALIL ASHAWI

В последние дни сирийская правительственная армия вплотную подошла к турецкой и заняла несколько деревень в провинции Алеппо. До этого они контролировались турками и их союзниками из числа сирийской вооруженной оппозиции. Получилось, что два соседа, чьи отношения оставляют желать лучшего, теперь вынуждены бороться с террористами вместе. Достичь этого удалось благодаря усилиям Москвы, считают в Совете Федерации РФ. Именно Россия выступила посредником между Дамаском и Анкарой, что позволило не допустить вооруженных столкновений турецких и сирийских войск.

Россия координирует действия Сирии и Турции в провинции Алеппо. Именно это позволяет избегать вооруженных провокаций и столкновений между сторонами, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так он прокомментировал начавшееся соприкосновение сирийских и турецких войск в Алеппо.

— Мы работаем на территории Сирии и не можем не проводить такую координацию. Мы согласовываем все решения. Это непростая работа, но она дает свой результат, — отметил сенатор.

За последние дни сирийские войска продолжили продвижение к северо-востоку от города Алеппо и вышли к территориям под контролем турецких вооруженных сил и оппозиционной Сирийской свободной армии. Более того, они заняли несколько деревень, откуда турки и союзные им вооруженные группировки ранее выбили боевиков ИГ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»). Несмотря на это, между сторонами не было зафиксировано ни одной вооруженной стычки, что и дало почву для разговоров о наличии неких согласованных действий между Россией и Турцией с одной стороны, а также Россией и Сирией — с другой.

Напомним, что Анкара, которая в августе в рамках операции «Щит Евфрата» ввела войска на территорию своего южного соседа, изначально называла своей целью борьбу с террористическими организациями. К ним наряду с ИГ турецкие власти относят еще и курдские отряды народной самообороны, действующие на севере Сирии.

— Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, — заявил в декабре 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отношения Анкары и Дамаска нельзя назвать даже рабочими — дипломатические связи между двумя странами разорваны с марта 2012 года. За время сирийского конфликта между сторонами не раз происходили инциденты как на земле, так и в воздухе. А в рамках операции «Щит Евфрата» турецкие войска поддерживает Сирийская свободная армия, выступающая против властей в Дамаске.

Несмотря на все противоречия, теперь Анкаре и Дамаску приходится выступать единым фронтом против террористов ИГ. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что ситуацию нужно использовать на общее благо.

— Это тот случай, когда надо ковать железо, пока горячо, — пояснил эксперт. — В настоящее время Россия является, по сути, единственным партнером Турции. Все остальные страны, которые оказывают влияние на ход сирийского конфликта, от нее отвернулись. И сейчас для Эрдогана нет причин ссориться с нами. К тому же его куда больше интересуют курды, которых он считает террористами. Кроме того, надо понимать, что речь идет о сирийской территории. И если следовать принципу сохранения целостности Сирии, турецким войскам ее в любом случае придется покинуть. Из этого можно сделать вывод, что координация (действий Анкары и Дамаска. — «Известия») в том или ином виде действительно присутствует.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Интересы Дамаска и Анкары совпали в Алеппо

Интересы Дамаска и Анкары совпали в АлеппоДва соседа, чьи отношения оставляют желать лучшего, вместе борются с террористами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке