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В Марий Эл открылся третий бизнес-инкубатор

Все помещения будут сдаваться в аренду предпринимателям на льготных условиях

В поселке Медведково Республики Марий Эл открылся третий бизнес-инкубатор. В нем будут оказывать консультационную помощь предпринимателям. Приоритетной задачей центра является поддержка инновационных проектов.

Бизнес-инкубатор строили на средства из федерального и республиканского бюджетов. Все помещения в нем будут сдаваться в аренду предпринимателям на льготных условиях. В первый год работы бизнесмены будут платить 50% от рыночной стоимости.

В трехэтажном здании расположено 23 офисных помещения на 70 рабочих мест. Каждое из них оснащено необходимой оргтехникой. На момент открытия там уже разместились семь арендаторов, предоставляющие услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, услуг в области образования и юридической помощи, сообщает ИА «МариМедиа».

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

В Марий Эл открылся третий бизнес-инкубатор

Все помещения будут сдаваться в аренду предпринимателям на льготных условиях

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