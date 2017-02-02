В Марий Эл открылся третий бизнес-инкубатор

В поселке Медведково Республики Марий Эл открылся третий бизнес-инкубатор. В нем будут оказывать консультационную помощь предпринимателям. Приоритетной задачей центра является поддержка инновационных проектов.



Бизнес-инкубатор строили на средства из федерального и республиканского бюджетов. Все помещения в нем будут сдаваться в аренду предпринимателям на льготных условиях. В первый год работы бизнесмены будут платить 50% от рыночной стоимости.

В трехэтажном здании расположено 23 офисных помещения на 70 рабочих мест. Каждое из них оснащено необходимой оргтехникой. На момент открытия там уже разместились семь арендаторов, предоставляющие услуги по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, услуг в области образования и юридической помощи, сообщает ИА «МариМедиа».

