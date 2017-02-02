Дзюба стал новым капитаном «Зенита»

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба стал новым капитаном команды.



Об этом сообщила пресс-служба клуба.

И ещё одна важная новость: Дзюба — новый капитан сине-бело-голубых — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 2 февраля 2017 г.

Символическая церемония вручения повязки прошла сегодня на вечерней тренировке «Зенита» на сборе в испанском Аликанте.



Ранее с капитанской повязкой на поле выходил полузащитник Данни, но он получил травму. Замещал португальца другой полузащитник Хави Гарсия.



Напомним, 28 января Дзюба впервые в карьере вывел «Зенит» на матч с капитанской повязкой. Это произошло в товарищеской встрече с румынской «Легией», где питерцы оказались сильней — 2:0.

Артем Дзюба является воспитанником московского «Спартака», за который он выступал с 2006 по 2015 год. В начале 2015-го он покинул красно-белых и подписал предварительное соглашение с «Зенитом». Договор вступил в силу 1 июля 2015 года.



Всего за сине-бело-голубых Артем Дзюба провел 64 матча в различных турнирах, забил 31 мяч и отдал 17 голевых передач. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах в РФПЛ, в которых смог отличиться забитыми мячами 8 раз. С этим показателем игрок является лучшим бомбардиром петербургской команды.



В составе «Зенита» нападающий стал обладателем Кубка России сезона-2015/16, а также обладателем двух Суперкубков России (2015 и 2016 годы).



Рыночная стоимость Артема Дзюбы, по данным экспертов, на сегодня составляет около €9 млн, а его контракт с «Зенитом» рассчитан до середины 2020 года.



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