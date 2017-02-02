Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Дзюба стал новым капитаном «Зенита»

Ранее капитаном питерцев был португальский полузащитник Данни

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба стал новым капитаном команды.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Символическая церемония вручения повязки прошла сегодня на вечерней тренировке «Зенита» на сборе в испанском Аликанте.

Ранее с капитанской повязкой на поле выходил полузащитник Данни, но он получил травму. Замещал португальца другой полузащитник Хави Гарсия.

Напомним, 28 января Дзюба впервые в карьере вывел «Зенит» на матч с капитанской повязкой. Это произошло в товарищеской встрече с румынской «Легией», где питерцы оказались сильней — 2:0.

Артем Дзюба является воспитанником московского «Спартака», за который он выступал с 2006 по 2015 год. В начале 2015-го он покинул красно-белых и подписал предварительное соглашение с «Зенитом». Договор вступил в силу 1 июля 2015 года.

Всего за сине-бело-голубых Артем Дзюба провел 64 матча в различных турнирах, забил 31 мяч и отдал 17 голевых передач. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах в РФПЛ, в которых смог отличиться забитыми мячами 8 раз. С этим показателем игрок является лучшим бомбардиром петербургской команды.

В составе «Зенита» нападающий стал обладателем Кубка России сезона-2015/16, а также обладателем двух Суперкубков России (2015 и 2016 годы).

Рыночная стоимость Артема Дзюбы, по данным экспертов, на сегодня составляет около €9 млн, а его контракт с «Зенитом» рассчитан до середины 2020 года.

Читайте также:

Китайцы готовы предложить Дзюбе рекордный контракт

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Дзюба стал новым капитаном «Зенита»

Ранее капитаном питерцев был португальский полузащитник Данни

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке