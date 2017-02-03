Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Курды помогут спасти Дейр-эз-Зор

Сирийская армия и поддерживаемое США курдское ополчение начали координировать борьбу с ИГ

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Сирийские власти договорились с курдами о совместных действиях под Дейр-эз-Зором. 2 февраля отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) атаковали северные подступы к городу и захватили несколько объектов. Это позволит оттянуть на себя часть сил ИГ (запрещена в РФ) и облегчить сирийским военным задачу деблокировать дорогу между осажденным военным аэродромом и базой 137-й правительственной бригады.

По информации сирийских СМИ, СДС заметно нарастили свою активность к северу от Дейр-эз-Зора в ответ на просьбы сирийского командования, бросившего лучшие силы на спасение окруженного анклава. В среду легкая курдская пехота на джипах с пулеметами захватила ряд нефтяных объектов, создав угрозу позициям ИГ на севере Дейр-эз-Зора. Поддержку курдским ополченцам оказывает авиация возглавляемой США международной коалиции.

В самом Дейр-эз-Зоре ситуация стабилизировалась, а бои приняли позиционный характер. У боевиков не хватает сил, чтобы атаковать, а подразделения сирийской армии пока не могут разблокировать дорогу, обеспечивающую связь между частями анклава.

Некоторые подвижки были достигнуты силами десантников из 104-й бригады республиканской гвардии в районе кладбища и электростанции, но прорвать оборону боевиков не удается. По оценкам экспертов, в стратегическом отношении обстановка в Дейр-эз-Зоре складывается в пользу ИГ. Поэтому сирийской армии крайне важно как можно скорее восстановить позиции в районе авиабазы.

В этой ситуации помощь курдов может оказаться очень кстати. По сведениям из соцсетей, у ИГ практически нет оборонительных позиций к северу от города. Поэтому тылы боевиков уязвимы, и активность курдов может отвлечь часть тех сил, которые сейчас осаждают правительственный анклав.

Впрочем, преждевременно говорить о перспективах полного деблокирования Дейр-эз-Зора, поскольку основные силы СДС задействованы в районе Ракки. Там курды совместно с США готовят почву для штурма столицы ИГ и ищут слабые места в обороне города. Тем не менее растущая координация усилий Дамаска и курдов дает шанс на то, что сообща они быстрее нанесут поражение ИГ.

Как передает агентство «Спутник», в январе российским представителям удалось организовать переговоры между курдами и официальным Дамаском о послевоенном устройстве Сирии и перспективах федерализации страны. Также в ходе встреч обсуждались вопросы совместной борьбы с ИГ и другими радикальными группировками.

— В последнее время правительство в Дамаске всё чаще демонстрирует симпатии к курдам, — рассказал «Известиям» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Чтобы выжить и добиться поставленных целей, им приходится сотрудничать.

По словам Багдасарова, Дамаск и курдские структуры начинают координировать свои действия на разных участках фронта.

— Они взаимодействуют не только под Дейр-эз-Зором, но и в районе Алеппо и Аль-Баба, — пояснил специалист. — Они вполне могут сотрудничать, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

Семен Багдасаров добавил, что в ходе кризиса случались столкновения между правительственными войсками и курдскими отрядами, например в Хасаке. Однако сейчас РФ предпринимает усилия по налаживанию диалога и сглаживанию противоречий, и эти усилия начинают приносить плоды.

Читайте также:

МИД Сирии требует от Совбеза ООН прекратить агрессию Анкары

Женевские переговоры по Сирии вновь под угрозой срыва

Лавров предложил вернуть Сирию в Лигу арабских государств

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Курды помогут спасти Дейр-эз-Зор

Курды помогут спасти Дейр-эз-ЗорСирийская армия и поддерживаемое США курдское ополчение начали координировать борьбу с ИГ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке