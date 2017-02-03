Курды помогут спасти Дейр-эз-Зор

Сирийские власти договорились с курдами о совместных действиях под Дейр-эз-Зором. 2 февраля отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) атаковали северные подступы к городу и захватили несколько объектов. Это позволит оттянуть на себя часть сил ИГ (запрещена в РФ) и облегчить сирийским военным задачу деблокировать дорогу между осажденным военным аэродромом и базой 137-й правительственной бригады.

По информации сирийских СМИ, СДС заметно нарастили свою активность к северу от Дейр-эз-Зора в ответ на просьбы сирийского командования, бросившего лучшие силы на спасение окруженного анклава. В среду легкая курдская пехота на джипах с пулеметами захватила ряд нефтяных объектов, создав угрозу позициям ИГ на севере Дейр-эз-Зора. Поддержку курдским ополченцам оказывает авиация возглавляемой США международной коалиции.

В самом Дейр-эз-Зоре ситуация стабилизировалась, а бои приняли позиционный характер. У боевиков не хватает сил, чтобы атаковать, а подразделения сирийской армии пока не могут разблокировать дорогу, обеспечивающую связь между частями анклава.

Некоторые подвижки были достигнуты силами десантников из 104-й бригады республиканской гвардии в районе кладбища и электростанции, но прорвать оборону боевиков не удается. По оценкам экспертов, в стратегическом отношении обстановка в Дейр-эз-Зоре складывается в пользу ИГ. Поэтому сирийской армии крайне важно как можно скорее восстановить позиции в районе авиабазы.

В этой ситуации помощь курдов может оказаться очень кстати. По сведениям из соцсетей, у ИГ практически нет оборонительных позиций к северу от города. Поэтому тылы боевиков уязвимы, и активность курдов может отвлечь часть тех сил, которые сейчас осаждают правительственный анклав.

Впрочем, преждевременно говорить о перспективах полного деблокирования Дейр-эз-Зора, поскольку основные силы СДС задействованы в районе Ракки. Там курды совместно с США готовят почву для штурма столицы ИГ и ищут слабые места в обороне города. Тем не менее растущая координация усилий Дамаска и курдов дает шанс на то, что сообща они быстрее нанесут поражение ИГ.

Как передает агентство «Спутник», в январе российским представителям удалось организовать переговоры между курдами и официальным Дамаском о послевоенном устройстве Сирии и перспективах федерализации страны. Также в ходе встреч обсуждались вопросы совместной борьбы с ИГ и другими радикальными группировками.

— В последнее время правительство в Дамаске всё чаще демонстрирует симпатии к курдам, — рассказал «Известиям» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Чтобы выжить и добиться поставленных целей, им приходится сотрудничать.

По словам Багдасарова, Дамаск и курдские структуры начинают координировать свои действия на разных участках фронта.

— Они взаимодействуют не только под Дейр-эз-Зором, но и в районе Алеппо и Аль-Баба, — пояснил специалист. — Они вполне могут сотрудничать, чтобы замкнуть кольцо вокруг города.

Семен Багдасаров добавил, что в ходе кризиса случались столкновения между правительственными войсками и курдскими отрядами, например в Хасаке. Однако сейчас РФ предпринимает усилия по налаживанию диалога и сглаживанию противоречий, и эти усилия начинают приносить плоды.