Иностранец, подозреваемый в торговле людьми, задержан в Сочи

54-летний иностранец, объявленный ранее в розыск по подозрению в торговле людьми, задержан в Сочи после кражи велосипеда. В ходе следственных действий было установлено, что мужчина «числится в межгосударственном розыске за генеральным инспекторатом полиции МВД Республики Молдова», сообщает пресс-служба МВД России.

В минувшем году задержанный уговорил сограждан направиться в Россию на заработки. В Сочи он забрал у них документы и заставил работать без оплаты труда, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания.