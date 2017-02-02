Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
3 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Киев рассказал о потерях ВСУ в Донбассе

За сутки погибли двое военных, ранения получили девять человек

Официальный представитель пресс-центра военной операции Украины Леонид Матюхин рассказал в четверг о потерях ВСУ в Донбассе за сутки.

По его данным, в четверг погибли два украинских силовика, ранения получили девять военнослужащих. «За сегодняшний день двое наших военных погибли и девять ранены», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112.Украина».

На этой неделе об обострении ситуации в Донбассе заявили и силовики, и ополченцы.

Читайте также:

Путин назвал причины обострения ситуации в Донбассе

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Киев рассказал о потерях ВСУ в Донбассе

За сутки погибли двое военных, ранения получили девять человек

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке