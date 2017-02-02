Киев рассказал о потерях ВСУ в Донбассе

Официальный представитель пресс-центра военной операции Украины Леонид Матюхин рассказал в четверг о потерях ВСУ в Донбассе за сутки.

По его данным, в четверг погибли два украинских силовика, ранения получили девять военнослужащих. «За сегодняшний день двое наших военных погибли и девять ранены», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «112.Украина».

На этой неделе об обострении ситуации в Донбассе заявили и силовики, и ополченцы.