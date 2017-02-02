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Россия и Венгрия наращивают сотрудничество вопреки санкциям

Владимир Путин и Виктор Орбан считают, что экономические вопросы не должны полностью зависеть от политической конъюнктуры

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Венгрию, где встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. Был обсужден широкий спектр вопросов: экономическое сотрудничество, санкционый режим, ситуация в Сирии и резкое обострение конфликта в Донбассе.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан неоднократно заявлял, что выступает против антироссийских санкций и является сторонником прагматичных отношений с Россией. На совместной пресс-конференции премьер сказал, что в Европе стало модно проводить антироссийский курс, но в Венгрии этот тренд не поддерживают.

— С грустью говорю, что, несмотря на все наши усилия по сохранению экономических связей, мы многое потеряли. Я всегда говорил — неэкономические проблемы нельзя решать экономическими методами, — заявил венгерский премьер.

Санкции негативно сказываются на торговом обороте между Венгрией и Россией. За 11 месяцев прошлого года он снизился на 11,6% и составил $3,9 млрд. Российский экспорт упал на 15,4% и составил $2,4 млрд. Импорт снизился на 4,8% и достиг $1,5 млрд.

Украина игнорирует Минские договоренности

Одной из тем переговоров стала ситуация на Украине. Отвечая на вопрос «Известий» о причинах резкого обострения в Донбассе, Владимир Путин сказал, что Киев сознательно спровоцировал новый виток конфликта. По его словам, таким образом украинские власти пытаются решить целый ряд проблем.

— Украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что Киев также пытается втянуть в ситуацию новое руководство США и надавить на свою внутреннюю оппозицию, переключив общественное внимание на военную тематику. Президент предположил, что нынешнее руководство Украины просто не хочет выполнять Минские соглашения.

— Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а, наоборот, сосредоточат всё свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять Минские соглашения, — подчеркнул Владимир Путин.

Виктор Орбан, комментируя украинский вопрос, отметил, что только соблюдение Киевом Минских договоренностей будет способствовать стабилизации положения на всей Украине. Вместе с тем венгерский премьер заявил, что нынешняя национальная политика Украины и, в частности, предложенный закон о государственном языке могут негативно сказаться на положении венгерского меньшинства в Закарпатье.

Экономическое и военно-техническое сотрудничество

В экономической сфере Владимир Путин и Виктор Орбан договорились начать подготовку новых контрактов на поставку российского газа в Венгрию. Президент и премьер также обсудили возведение новых блоков АЭС «Пакш». По словам Виктора Орбана, осталось дождаться последнего разрешения от Евросоюза. Владимир Путин заметил, что РФ готова финансировать проект на 100%. Заключенные ранее соглашения предполагали, что строительство будет профинансировано за счет российского кредита на 80%. Владимир Путин также рассказал о планах совместного производства железнодорожных вагонов для продажи в третьи страны.

Еще одна сфера возможного взаимодействия двух стран — военно-техническое сотрудничество. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил «Известиям», что в венгерской армии осталось большое количество вооружений советского производства и Венгрия заинтересована в продлении срока эксплуатации, ремонте и модернизации этой техники.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Россия и Венгрия наращивают сотрудничество вопреки санкциям

Россия и Венгрия наращивают сотрудничество вопреки санкциямВладимир Путин и Виктор Орбан считают, что экономические вопросы не должны полностью зависеть от политической конъюнктуры

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