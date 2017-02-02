СМИ: Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие

В письме к президенту США Дональду Трампу глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн просит предоставить летальное оружие Украине.



«Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

В настоящее время США оказывают военную помощь Украине, поставляя оборудование и обмундирование. Инструкторы американской армии проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины на западе страны, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Кремль заявлял, что поставки летального оружия на Украину не будут содействовать урегулированию внутри.