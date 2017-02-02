СМИ: Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие

Об этом говорится в письме главы комитета по вооруженным силам сената
В письме к президенту США Дональду Трампу глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн просит предоставить летальное оружие Украине.
«Я как уполномоченное лицо призываю вас в рамках оборонного бюджета за 2017 год предоставить летальное вооружение Украине», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.
В настоящее время США оказывают военную помощь Украине, поставляя оборудование и обмундирование. Инструкторы американской армии проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины на западе страны, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее Кремль заявлял, что поставки летального оружия на Украину не будут содействовать урегулированию внутри.
Читайте также: