Российские операторы ожидают увеличения расходов на роуминг в ЕС

Российские сотовые операторы считают, что отмена роуминга на территории Евросоюза приведет к тому, что европейские партнеры повысят для них цены на обслуживание в роуминге. По данным компаний, цены для их абонентов пока не повысятся.

По словам представителя Tele2 Константина Прокшина, не исключено, что европейские операторы будут пытаться компенсировать выпадающие доходы за счет пересмотра цен для других операторов.

Он отметил, что «низкие цены в роуминге — это средство повышения лояльности абонентов и стимул пользоваться нашими услугами за границей в привычном режиме» и оператор не планирует повышать цены.

В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что европейские операторы начали готовиться к отмене роуминга заранее и уже изменили условия для операторов, не входящих в зону ЕС.

В компании добавили, что порядка 80% голосового трафика ее абонентов в роуминге приходится именно на европейские страны.

Как сообщает ТАСС, МТС и «ВымпелКом» ситуацию комментировать не стали.

Еврокомиссия, Совет ЕС и Европарламент достигли окончательной договоренности о предельной стоимости мобильных услуг для отмены роуминга внутри Евросоюза с 15 июня 2017 года. Так, наценка за обслуживание чужого клиента за одну минуту разговора не должна превышать €0,032, а за одно SMS — €0,01.

