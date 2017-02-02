Тело пожилой женщины обнаружили в центре Москвы

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после обнаружения в центре Москвы тела пожилой женщины.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления Следственного комитета Юлию Иванову.

«При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных — собак», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, тело пенсионерки 1937 года рождения нашли на территории расположенного на улице Казакова госучреждения.

Иванова отметила, что следователи проверят правила содержания четырех собак, которые использовались сотрудниками частного охранного предприятия для охраны территории.

Представители СК опрашивают возможных очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.