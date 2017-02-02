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Шварценеггер предложил Трампу поменяться работами

Ранее президент США призвал общественность «помолиться за Арнольда»

Известный киноактер Арнольд Шварценеггер предложил президенту США Дональду Трампу поменяться работами. 

Ранее утром в четверг на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне Трамп призвал «помолиться за Арнольда».

«У нас был потрясающий успех на The Apprentice (шоу «Кандидат»), но когда я начал избираться, я должен был уйти из шоу... Они наняли большую кино-звезду Арнольда Шварценеггера на мое место, и мы знаем, чем это обернулось, рейтинги улетели в трубу, это кошмар... Поэтому я хочу просто помолиться за Арнольда, если мы можем», — сказал Трамп в прямом эфире.

В ответ Шварценеггер разместил видеообращение, в котором предложил Трампу поменяться работами. Актер назвал политика экспертом по рейтингам.

«Эй, Дональд, у меня есть прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возьмешь на себя ТВ, ведь ты такой эксперт по рейтингам. А я возьмусь за твою работу. Тогда люди снова смогут спать спокойно», — сказал бывший губернатор Калифорнии.

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Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Шварценеггер предложил Трампу поменяться работами

Ранее президент США призвал общественность «помолиться за Арнольда»

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