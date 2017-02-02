Курс доллара опустился на Московской бирже ниже 59 рублей

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала 2017 года, опустившись ниже 59 рублей на фоне предложений властей США усилить санкции против Ирана.

Курс американской валюты расчетами «завтра» снижался в ходе торгов в четверг до 58,56 рубля, курс евро — до 63,75 рубля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Ранее в четверг спикер палаты представителей США Пол Райан высказался за усиление санкций в отношении Ирана. До этого советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон «официально предупреждает» Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет.