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Курс доллара опустился на Московской бирже ниже 59 рублей

Американская валюта обновила минимум с начала года

Курс доллара обновил минимум к рублю с начала 2017 года, опустившись ниже 59 рублей на фоне предложений властей США усилить санкции против Ирана.

Курс американской валюты расчетами «завтра» снижался в ходе торгов в четверг до 58,56 рубля, курс евро — до 63,75 рубля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Ранее в четверг спикер палаты представителей США Пол Райан высказался за усиление санкций в отношении Ирана. До этого советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон «официально предупреждает» Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет.

Известия // четверг, 2 февраля 2017 года

Курс доллара опустился на Московской бирже ниже 59 рублей

Американская валюта обновила минимум с начала года

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